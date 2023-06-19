【賽馬以外】下季得21位騎師夠唔夠？

牌照委員會會議喺上周五公布來季騎練陣容，睇落冇咩驚喜，練馬師都係嗰啲，只係沈集成已經合符年屆65歲後獲續牌準則，有機會練到70歲，而蔡約翰更有可能練到75歲。騎師陣容都係差唔多，黃俊、黃皓楠、黎海榮3位本地薑唔玩，早已事先張揚，季尾加入戰團嘅澳洲年青好手戴文高無入紙，最後多咗一位南非冠軍騎師董明朗加入。數吓數吓，原來下季只係得21位騎師開波，仲要有鍾易禮、黃智弘兩位見習生，究竟夠唔夠人用呢？

睇番依家可以用嘅騎師其實有24位，當然呢一刻黃皓楠已經無再上陣，而黎海榮就一向冇咩坐騎，平均每兩日只上陣1次，黃俊今季暫時嘅出賽次數係87場，所以筆者話依家實際慣常會用嘅騎師都係得21個，因此下季暫時得21位騎師可供選擇，筆者又唔可以話一定唔夠，因為之前有啲騎師都係無人用。對於練馬師或馬主嚟講，騎師是否足夠，從來唔係量嘅問題，係質嘅問題。

不過，筆者相信馬會仍會繼續搵人，因為若果真係只得21位騎師，真係有啲啲一個都不能少嘅味道，萬一有咩風吹草動，真係隨時唔夠人用。始終香港馬圈弱肉強食，若然未能企穩，就會搵唔到支持，好似只得半季牌嘅嘉里、艾道拿為例，下季初若然手風一般，成績徘徊不前，究竟會唔會提早走人？真係無人知。至於新加入嘅南非冠軍董明朗，大家都佢嘅認識唔多，當然睇番近年希威森嘅成長，或者會對董明朗多啲信心，但若然喺佢香港未能發功成功，咁提早返回祖家都好合理。

同埋唔知大家仲記唔記得，當首席受薪董事方顯韜上任時，唔少騎師被罰因不小心策騎罰停賽，若然下季真係得21位騎師，然後開季無幾耐又罰咗幾位嘅話，到時要唔要搵番啱啱轉任香港賽馬會賽馬人才培訓中心的高級教練嘅黃皓楠出山呢？

■山無陵

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