【論戰天下】喜菲皇女有地利

皇家雅士谷賽期周二首天有3項一級賽上演，「喜菲皇女」這匹來自英國北部賽駒去年表現光芒四射，攻陷英愛法3地一級賽，雅士谷亦是其福地，排檔理想且場地性能廣泛，有力捧走皇席錦標。

S1-1：打頭陣女皇安妮錦標，高多芬馬房贏過8屆，「現代遊戲」貴為英國、法國、美國及加拿大5項一級賽盟主，去年在雅士谷女皇伊利沙伯二世錦標中伏，不敵「灣畔童子」得亞軍，剛戰樂景傑錦標勝來有餘未盡，近況大勇有力再贏。

猛勢獅早熟前景好

S1-2：明日之星搖籃賽，「猛勢獅」兩歲拍賣價16萬堅尼，上月在里邦馬場初試啼聲，結果在布宜學胯下大勝對手12個馬位。賽後練馬師包紀耀早已鎖定高雲地利錦標為目標，並卜定布宜學再主轡，早熟「馬物事」子嗣值得睇好。

S1-3：今屆冠軍之選不敵幾匹熱門馬。「喜菲皇女」去年白金禧錦標第6後復出表現脫胎換骨，連續攻陷3項一級賽成為歐洲短途王者。剛戰約克公爵錦標負138磅才不敵「晴天藍」，雅士谷馬場贏過不受場地影響，四平八穩可作膽。

「馬納肯村」剛於皇宮錦標走不利場地兼被對手干擾跑第3，雅士谷同程3戰2勝，落敗一役亦不過跑第5名輸一個馬位，後補冠軍對象。「演戲」去年此賽期勝出瑪麗皇后錦標，跑出時間比「大熊仔」同日贏溫莎堡錦標還要快，復出贏神殿錦標通過2轉3歲能力考驗。澳洲一對，計級數當然「富隆佳地」較高，疑點是賽前在澳洲一課彈閘，幾乎擱置遠征行程，抵英後麥道朗快試後滿意，閃電錦標冠軍過去在此賽成績甚佳。

辯才末段加速力強

S1-4：「新王朝」及「帕丁頓」兩匹堅尼冠軍熱晒，但最令我期待卻是不敗之師「辯才」。周歲價只32,000堅尼，其父「解開枷鎖」當年在雅士谷兩勝短途一級賽，「辯才」剛於古活馬場雖只勝條件讓磅賽，但末段加速極強具王者風範，亞軍「天山碧湖」再出亦在葉森三級賽上名，扭一扭名次博點分頭。

S1-5：一如以往，皇家雅士谷舉行的大長途賽，可信「雙莫」莫威利、莫雅組合。「迎夜」是前費伯華賽駒，在法國時贏過膠沙及草地，轉倉後當然向跳欄賽發展成績亦不俗，雖然去年於此賽大熱門身份不敵「好勝駒」後休賽至今，但以往亦試過缺陣兩年復出即勝，練馬師部署不會無的放矢。

征伐之王近況大勇

S1-6：水準甚高的表列賽，高多芬馬房「征伐之王」之前在新巿場轉播賽贏過「長篇傳奇」，翌仗於古活馬場攻下表列賽，粉碎「夢般表現」不敗賽績，自去年初閹割後復出5戰4冠1亞，今爭同級數賽事對手相若，近況大勇，可再下一城。

超情理戴圖理有計

S1-7：莫威利及岳本賢練大長途馬成績佳，旗下賽駒最受注目，比較上喜歡「超情理」。原於法國由柏利時訓練，曾在表列賽上名，一向演出穩定。今年易主轉投莫威利馬房後，復出即贏4000米跳欄賽，對一匹從未跑過2100米以上賽駒來說，其實難度甚高，今次回師平地賽縮程戰力應更強，用戴圖理配搭亦完整。

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