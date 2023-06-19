雅士谷首日皇席錦標 會唔會開客隊馬？

萬眾期待的皇家雅士谷賽期首日賽事將於週二（6月20日）上演，屆時將舉行3場世界知名的一級賽，各駒勢必競爭激烈，為一連5天的賽期揭開精彩序幕。

在一級賽皇席錦標（1000米）中，備受讚譽的「喜菲皇女」將率領主隊佳駟，迎戰來自美國及澳洲的短途好手。

「喜菲皇女」實力不凡、性能廣泛，而且表現準繩。這匹雌馬去年分別在法國、英國及愛爾蘭攻下3項一級賽，途程為1000米及1300米，該3仗贏馬的場地則為軟地、好至軟地及好至快地。

練馬師昆約翰表示：「牠是一匹優秀的雌馬，表現出色。我去年跟馬主說我認為牠能夠勝出三級賽甚至二級賽，結果牠在5星期內連勝3場一級賽。」

「喜菲皇女」上月復出，在約克一項1200米二級賽跑獲接近的亞軍。昆約翰說︰「我滿意馬兒的表現，牠是一級賽冠軍，在該仗須加磅上陣，而且要面對一些今季已上陣提升狀態的對手。牠今年已經6歲，我很高興看到牠仍然充滿鬥志和實力。牠本來已狀態不俗，上仗之後操練表現良佳，已為今仗準備就緒。」

主隊另一強將「演戲」去年攻下瑪麗皇后錦標（1000米二級賽），今年首戰再勝二級賽。練馬師伯特說：「牠贏得很輕鬆。去年牠在出戰雅士谷前狀態大勇，今年也一樣。我深信牠今仗會交出理想表現。牠偏好快地，不喜歡場地軟慢。」

今仗客隊的實力也不遑多讓。在歷年皇家雅士谷賽期中，曾出過6匹澳洲訓練的頭馬，其中5匹為皇席錦標盟主，而今年的澳洲代表之一「富隆佳地」上仗剛在費明頓的閃電錦標（1000米一級賽）奪魁，現正氣勢如虹。該匹雌馬上週在雅士谷出操，合夥練馬師馬漢雅其後說：「牠一直保持佳勢至終點，麥道朗說牠衝線後花了一點時間才停下來。馬兒的操練表現令他很滿意，各方面也如我所期。」

麥道朗去年夥拍「綠化帶」攻下皇席錦標。他說：「『富隆佳地』勝出閃電錦標的水準甚高。『綠化帶』固然是冠軍級賽駒，但『富隆佳地』也有望達到這個級數。」

另一澳洲代表「大炮彈」同樣甚具爭勝機會。至於美國代表方面，練馬師華特自2009年以來已合共勝出12項皇家雅士谷賽事，包括於2017年憑「奧維李雅」攻下皇席錦標。他今年將會派出「暉耀動人」參賽，該駒前年在瑪麗皇后錦標（1000米二級賽）跑入亞軍，而他對馬兒今仗的爭勝機會表示樂觀。

華特表示：「牠上仗在堅蘭以凌厲衝刺從後追前報捷，其後操練表現很出色，現時狀態勇銳。我明白此賽可能是全球水準最高的草地短途賽，但馬兒肯定有力一爭。」

週二還會上演聖詹姆士皇宮錦標（1600米一級賽），屆時英國二千堅尼（1600米一級賽）盟主「新王朝」將面對「帕丁頓」及「辯才」的強勁挑戰。

「帕丁頓」上仗在愛爾蘭二千堅尼（1600米一級賽）中展現驚人加速力，最終從容勝出；「辯才」則自出道至今未逢敵手，其團隊希望牠能晉身頂級賽駒之列。

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