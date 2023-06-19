航哥唔見兩隻 全港最老戰駒功成身退！

2013年2月18日出世的文廐「紅麗舍」，現時已經10歲，所以係最後一季服役，呢匹全港最老馬過往取下5勝，近兩仗亦跑第2，其實已經好叻仔，今日幕後安排退役了，同主有匹「紅愛舍」近期連勝兩仗，有接班馬喇。至於護級中的葉楚航，1捷馬「老表醒」跌到現時18分，戰力確是平平，馬主決定除名，另外老黃忠「競技勇士」在港奪得6捷，最高上過逾九十分，絕對可稱得上是好馬，今季8歲難敵歲月蹉跎，都係時候同各位告別了，航哥少埋呢兩隻，兵力跌破5字，得49駒在倉內。

另外，賢廐泥地好馬「新力寶」剛周日跑尾二，以5捷馬身份除名，同倉另一匹5捷快馬「經典之星」，上季尾尚可以佳速攻下二班，但今季大跌Watt，亦同馬迷講Bye Bye。全哥匹「西利哥」亦累積4捷，剛剛卻跑包尾，都唔玩了，尚有徐廐14戰不敗的「勁得裕」退役。

是日退役馬名單：

紅麗舍 文家良

新力寶 蘇偉賢

經典之星 蘇偉賢

競技勇士 葉楚航

老表醒 葉楚航

西利哥 羅富全

勁得裕 徐雨石

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