劍指皇席！喜菲皇女已熱夠身

今周三本地賽暫停戰火，但周二至周六晚將轉播及受注為期5日的英國皇家雅士谷賽期，會合共上演35場賽事，包括8場一級賽，分別是皇席錦標、女皇安妮錦標、聖詹姆士皇宮錦標、威爾斯親王錦標、雅士谷金盃、英聯邦盃、加冕錦標及女皇伊利沙伯二世禧年錦標。

首日的皇席錦標賽馬日上演7場賽事，當中3項為一級賽，極具瞄頭。焦點固然是1000米一級賽皇席錦標，當年「小橋流水」在潘頓胯下捧走此項錦標。至於另外兩項一級賽，分別是1600米女皇安妮錦標，以及由3歲馬角逐的1600米聖詹姆士皇宮錦標，同樣吸引全球馬迷注意。

今屆皇席錦標，英國本土陣營中，「喜菲皇女」令人憧憬。此匹由昆約翰訓練的6歲雌馬，上年中連續贏出3場一級賽，分別是紀爾斯大賽、楠索普錦標及高利五股錦標，贏遍法國、英國及愛爾蘭，成績出眾。「喜菲皇女」上月於二級賽約克公爵錦標復出，僅不敵已熱身的「晴天藍」，跑獲亞軍表現依然出色。預期「喜菲皇女」今次狀態可再進一步，有力取得第4場一級賽勝利，獨贏可捧！

海外陣營中，以澳洲代表「富隆佳地」最多人談論，此匹4歲雌馬由馬漢雅及游達榮訓練，曾贏過一級賽1000米摩亞錦標及閃電錦標，今次由麥道朗策騎，有望展現最佳速度，同樣值得留意。

女皇安妮捧現代遊戲

另外周二晚尚有兩場一級賽S1-1跑女皇安妮錦標，以及S1-4跑聖詹姆士皇宮錦標，都受到注意。

S1-1「現代遊戲」一哩演出勁，近況方面，上仗5月於樂景傑錦標輕鬆補中，以其水準，跑今場女皇安妮錦標可秤高一線。上年10月跑雅士谷女皇伊利沙伯二世錦標1600米直路賽獲亞軍，有場地經驗，今次續由布易學策騎，發揮可得心應手。想在皇家雅士谷賽期有個好開始，可捧此駒獨贏或做三重彩馬膽。S1-4「建州立國」上仗跑法國二千堅尼跟前獲亞軍，今次改配布宜學，續跑右轉排3檔，位置可主動。至於岳伯仁派出4連勝的「帕丁頓」，配莫雅也不能忽視。

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