上年皇家雅士谷莫雅執7W 但買佢唔易贏錢？

2023年06月19日 20:31
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    一有轉播賽賭，好多馬迷都追騎師買，其中天下第一高手莫雅，都可以講係NO.1追捧對象，睇番上年皇家雅士谷賽期，莫雅以7冠力壓布宜學居首，表現看似甚佳，但數字係咪反映到事實？又唔係噃....上年皇家雅士谷賽期一開波，莫雅其實撻咗好多隻熱門，全晚捧蛋呀，到次日亦都係連輸5隻，到最後一場先贏隻「大熊仔」咋，但獨贏得2.1倍，真係中咗都冇肉食。
    去到第3日後，莫雅係就係漸入佳境，但贏出大不列顛錦標的「論文」W有18倍，「莫雅」兩個字都咁冷，即係唔多人中喇，仲有最後一日贏嘅「龍行駒」亦係冷到25倍，都堅係乏人問津喇。莫雅啲溫拿，一係死火、一係熱到冇肉食，再唔係就冷到唔敢買，話就話做做到上年皇家雅士谷冠軍騎師，但買佢堅唔係咁易贏錢囉...
    上年皇家雅士谷賽期莫雅成績：
    (第1日)
    澳國勳章 15倍 第3 *G1女皇安妮錦標
    爭雄掠寶 3.6倍 第4
    餘暉號召 11倍 第2 *G1皇席錦標
    鑽礦 26倍 第11 *G1聖詹姆士皇宮錦標
    迎夜 4.3倍 第2
    莊嚴真相 9.5倍 第4
    花旗麗都 2.6倍 第2
    (第2日)
    再接愛莉 53倍 第20
    安泊處 11倍 第5
    月桂橋 2倍 第2 *G1威爾斯親王錦標
    后土 4.1倍 第6
    星皇爺 10倍 第4
    大熊仔 2.1倍 第1
    (第3日)
    南極洲 4.6倍 第7
    新芬蘭 5.3倍 第9
    往昔事 6.6倍 第3
    饒舌達人 2.1倍 第1 *G1雅士谷金盃
    論文 18倍 第1
    霍斯港 14倍 第6
    精妙攻略 14倍 第6
    (第4日)
    凝神靜想 3.5倍 第1
    水鄉古宅 47倍 第4 *G1英聯邦盃
    正剛好 4.3倍 第8
    暗色主義 12倍 第4 *G1加冕錦標
    伴眠曲 42倍 第18
    換崗儀式 1.8倍 第1
    (第5日)
    繪馬宗師 1.9倍 第6
    旁觀者清 17倍 第13
    波爾明 6.7倍 第1
    嫉惡如仇 46倍 第21 *G1金白禧錦標
    龍行駒 25倍 第1
    驕陽王 11倍 第3
    啟導浪漫 2.8倍 第7
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