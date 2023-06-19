上年皇家雅士谷莫雅執7W 但買佢唔易贏錢？

一有轉播賽賭，好多馬迷都追騎師買，其中天下第一高手莫雅，都可以講係NO.1追捧對象，睇番上年皇家雅士谷賽期，莫雅以7冠力壓布宜學居首，表現看似甚佳，但數字係咪反映到事實？又唔係噃....上年皇家雅士谷賽期一開波，莫雅其實撻咗好多隻熱門，全晚捧蛋呀，到次日亦都係連輸5隻，到最後一場先贏隻「大熊仔」咋，但獨贏得2.1倍，真係中咗都冇肉食。

去到第3日後，莫雅係就係漸入佳境，但贏出大不列顛錦標的「論文」W有18倍，「莫雅」兩個字都咁冷，即係唔多人中喇，仲有最後一日贏嘅「龍行駒」亦係冷到25倍，都堅係乏人問津喇。莫雅啲溫拿，一係死火、一係熱到冇肉食，再唔係就冷到唔敢買，話就話做做到上年皇家雅士谷冠軍騎師，但買佢堅唔係咁易贏錢囉...

上年皇家雅士谷賽期莫雅成績：

(第1日)

澳國勳章 15倍 第3 *G1女皇安妮錦標

爭雄掠寶 3.6倍 第4

餘暉號召 11倍 第2 *G1皇席錦標

鑽礦 26倍 第11 *G1聖詹姆士皇宮錦標

迎夜 4.3倍 第2

莊嚴真相 9.5倍 第4

花旗麗都 2.6倍 第2

(第2日)

再接愛莉 53倍 第20

安泊處 11倍 第5

月桂橋 2倍 第2 *G1威爾斯親王錦標

后土 4.1倍 第6

星皇爺 10倍 第4

大熊仔 2.1倍 第1

(第3日)

南極洲 4.6倍 第7

新芬蘭 5.3倍 第9

往昔事 6.6倍 第3

饒舌達人 2.1倍 第1 *G1雅士谷金盃

論文 18倍 第1

霍斯港 14倍 第6

精妙攻略 14倍 第6

(第4日)

凝神靜想 3.5倍 第1

水鄉古宅 47倍 第4 *G1英聯邦盃

正剛好 4.3倍 第8

暗色主義 12倍 第4 *G1加冕錦標

伴眠曲 42倍 第18

換崗儀式 1.8倍 第1

(第5日)

繪馬宗師 1.9倍 第6

旁觀者清 17倍 第13

波爾明 6.7倍 第1

嫉惡如仇 46倍 第21 *G1金白禧錦標

龍行駒 25倍 第1

驕陽王 11倍 第3

啟導浪漫 2.8倍 第7

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