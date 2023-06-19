上年皇家雅士谷莫雅執7W 但買佢唔易贏錢？
2023年06月19日 20:31
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一有轉播賽賭，好多馬迷都追騎師買，其中天下第一高手莫雅，都可以講係NO.1追捧對象，睇番上年皇家雅士谷賽期，莫雅以7冠力壓布宜學居首，表現看似甚佳，但數字係咪反映到事實？又唔係噃....上年皇家雅士谷賽期一開波，莫雅其實撻咗好多隻熱門，全晚捧蛋呀，到次日亦都係連輸5隻，到最後一場先贏隻「大熊仔」咋，但獨贏得2.1倍，真係中咗都冇肉食。
去到第3日後，莫雅係就係漸入佳境，但贏出大不列顛錦標的「論文」W有18倍，「莫雅」兩個字都咁冷，即係唔多人中喇，仲有最後一日贏嘅「龍行駒」亦係冷到25倍，都堅係乏人問津喇。莫雅啲溫拿，一係死火、一係熱到冇肉食，再唔係就冷到唔敢買，話就話做做到上年皇家雅士谷冠軍騎師，但買佢堅唔係咁易贏錢囉...
上年皇家雅士谷賽期莫雅成績：
(第1日)
澳國勳章 15倍 第3 *G1女皇安妮錦標
爭雄掠寶 3.6倍 第4
餘暉號召 11倍 第2 *G1皇席錦標
鑽礦 26倍 第11 *G1聖詹姆士皇宮錦標
迎夜 4.3倍 第2
莊嚴真相 9.5倍 第4
花旗麗都 2.6倍 第2
(第2日)
再接愛莉 53倍 第20
安泊處 11倍 第5
月桂橋 2倍 第2 *G1威爾斯親王錦標
后土 4.1倍 第6
星皇爺 10倍 第4
大熊仔 2.1倍 第1
(第3日)
南極洲 4.6倍 第7
新芬蘭 5.3倍 第9
往昔事 6.6倍 第3
饒舌達人 2.1倍 第1 *G1雅士谷金盃
論文 18倍 第1
霍斯港 14倍 第6
精妙攻略 14倍 第6
(第4日)
凝神靜想 3.5倍 第1
水鄉古宅 47倍 第4 *G1英聯邦盃
正剛好 4.3倍 第8
暗色主義 12倍 第4 *G1加冕錦標
伴眠曲 42倍 第18
換崗儀式 1.8倍 第1
(第5日)
繪馬宗師 1.9倍 第6
旁觀者清 17倍 第13
波爾明 6.7倍 第1
嫉惡如仇 46倍 第21 *G1金白禧錦標
龍行駒 25倍 第1
驕陽王 11倍 第3
啟導浪漫 2.8倍 第7
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