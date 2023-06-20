物流大叔復課 無懼世紀大雨

由於一連5日為英國皇家雅士谷賽期，同時馬會亦有受注，故一如以往周中本地賽事會暫停一期，難怪多位騎師已向馬會請假外遊，包括梁家俊、何澤堯、巴度及潘頓等，後兩者更不約而同舉家走轉泰國布吉，享受家庭樂。

不過，不少騎師仍選擇留港消費，嘉里便是其中一位，上期賽事因身體不適退下火線的他，昨日已獲馬會首席醫療主任批准，適宜恢復策騎試閘及出賽，今早亦急不及待出席晨課，並第一時間過檔「世紀明達」，於大圈快跳800米，縱使當時落住滂沱大雨，惟這位澳洲好手依然十分淡定，輕鬆完成操練，可見鞍上人狀態冇問題，人馬亦相當合拍，此匹丁廐馬已報爭周日沙田黃昏賽其中一組四班草地1400米，且看今戰交由物流大叔接手會否有驚喜演出？

此外，物流大叔亦有參與今早泥地試閘，分別替「浦東精神」及「富存大師」出試，認真勤力，當中更助蔡約翰訓練的「浦東精神」勝出第4組1200米泥閘，走勢十分悅目，此駒乃周日沙田黃昏賽另一組四班草地1400米的正選馬之一，可見已試準而臨。

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