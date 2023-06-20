六合彩端午金多寶要捧10

六合彩端午金多寶攪珠將於周四舉行，特設3,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達3,800萬元。攪珠將於星期四晚上9時30分舉行，截止售票時間為當晚9時15分。由於無綫財經體育資訊台（85台）將直播賽馬，可透過HKJC TV app，on.cc東網及場外投注處收看六合彩直播。

端午金多寶「幸運號碼」

過去11次的端午金多寶中，攪出次數最多號碼為「10」號及「30」號，各開出4次，而「5」號、「16」號、「21」號、「33」號、「40」號、「41」號及「47」號亦分別出現過3次，這些號碼可稱為「幸運號碼」，詳情如下：

過去11次端午金多寶「幸運號碼」

（包括特別號碼）

攪出次數

10、30（各4次）

5、16、21、33、40、41及47（各3次）

多位幸運兒以複式獎券中獎

近6次金多寶攪珠，有6位幸運兒以複式獎券中頭獎，詳情如下：

金多寶攪珠日期

金多寶頭獎彩票購票方式

08/04/2023復活節金多寶

6個號碼單式自選獎券（1注）

7個號碼複式運財獎券（1注）

7個號碼複式自選獎券（半注）

8個號碼複式自選獎券（半注）

5膽拖2個號碼自選獎券（半注）

26/01/2023新春金多寶

7個號碼複式自選獎券（半注）

03/01/2023新年金多寶

8個號碼複式運財獎券（1注）

29/10/2022萬聖節金多寶

6個號碼單式運財獎券（1注）

13/09/2022中秋金多寶

6個號碼單式自選獎券（2注）

6個號碼單式運財獎券（1注）

09/08/2022暑期金多寶

6個號碼單式運財獎券（2注）

7個號碼複式運財獎券（1注）

端午金多寶獎券即將發售

端午金多寶獎券將於今晚（6月20日）攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售。