六合彩端午金多寶要捧10
2023年06月20日 13:37
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六合彩端午金多寶攪珠將於周四舉行，特設3,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達3,800萬元。攪珠將於星期四晚上9時30分舉行，截止售票時間為當晚9時15分。由於無綫財經體育資訊台（85台）將直播賽馬，可透過HKJC TV app，on.cc東網及場外投注處收看六合彩直播。
端午金多寶「幸運號碼」
過去11次的端午金多寶中，攪出次數最多號碼為「10」號及「30」號，各開出4次，而「5」號、「16」號、「21」號、「33」號、「40」號、「41」號及「47」號亦分別出現過3次，這些號碼可稱為「幸運號碼」，詳情如下：
過去11次端午金多寶「幸運號碼」
（包括特別號碼）
攪出次數
10、30（各4次）
5、16、21、33、40、41及47（各3次）
多位幸運兒以複式獎券中獎
近6次金多寶攪珠，有6位幸運兒以複式獎券中頭獎，詳情如下：
金多寶攪珠日期
金多寶頭獎彩票購票方式
08/04/2023復活節金多寶
6個號碼單式自選獎券（1注）
7個號碼複式運財獎券（1注）
7個號碼複式自選獎券（半注）
8個號碼複式自選獎券（半注）
5膽拖2個號碼自選獎券（半注）
26/01/2023新春金多寶
7個號碼複式自選獎券（半注）
03/01/2023新年金多寶
8個號碼複式運財獎券（1注）
29/10/2022萬聖節金多寶
6個號碼單式運財獎券（1注）
13/09/2022中秋金多寶
6個號碼單式自選獎券（2注）
6個號碼單式運財獎券（1注）
09/08/2022暑期金多寶
6個號碼單式運財獎券（2注）
7個號碼複式運財獎券（1注）
端午金多寶獎券即將發售
端午金多寶獎券將於今晚（6月20日）攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售。