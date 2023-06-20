周三至周六皇家雅士谷戲碼預告

周二晚英國皇席錦標日7場賽事完結後，周三至周六繼續轉播及受注餘下皇家雅士谷賽期，每晚同樣9時30分開跑，以下預告各賽日重頭戲。

威爾斯親王錦標

月桂橋地利捧獨贏

周三晚，舉行威爾斯親王錦標賽馬日，焦點賽事固然是1993米一級賽威爾斯親王錦標。儘管司徒德爵士旗下的「稱冠沙漠」因傷退出此賽，但仍然有「月桂橋」爭盃。此駒上年出戰此賽跑獲亞軍，其後再於英國冠軍錦標擊退「雅大爺」奪冠，保持在雅士谷兩戰全入Q佳績，今憑場地之利又可跑高一線，捧W！

雅士谷金盃

武術之王二重彩膽材

周四晚，舉行雅士谷金盃賽馬日，焦點乃3991米一級賽雅士谷金盃，韋利安訓練的「武術之王」，在上年此賽期贏出二級賽2841米女皇瓶賽，其後再進一步捧走2991米一級賽聖烈治錦標。上月復出跑二級賽2771米約克郡金盃也取得亞軍，這匹長途新星的實力仍未盡現，今次出戰3991米應合發揮，可做二重彩複式膽。

英聯邦盃

吼岳伯仁大熊仔

周五晚，舉行英聯邦盃賽馬日，兩場一級賽英聯邦盃及加冕錦標同樣吸引。主題賽事1200米英聯邦盃中，岳伯仁的「大熊仔」前仗挑戰英國二千堅尼，礙於長力不足落敗。上仗返回首本短途，角逐二級賽1200米沙迪里錦標，立即交回應有水準報捷。再查「大熊仔」上年8月曾在卻拉馬場以7個馬位大勝1200米一級賽鳳凰錦標，以其能力，絕對有力捧走英聯邦盃。

女皇伊利沙伯二世禧年錦標

雅騰雲鬥福逸

周六晚，舉行女皇伊利沙伯二世禧年錦標賽馬日，應屆香港短途錦標盟主「福逸」將出戰主題賽事1200米一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標，屆時有可能遇上澳洲代表「雅騰雲」，該駒去年在白金禧錦標及七月盃錦標兩場一級賽跑獲季軍，實屬「福逸」的最大勁敵，屆時香港馬迷記得要為「福逸」打氣呢！

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