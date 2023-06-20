【周三皇家雅士谷】威爾斯親王錦標 葉森打吡冠軍攻堅

威爾斯親王錦標將於6月21日星期三上演，不但是皇家雅士谷賽期第2日的焦點賽事，更被形容為今年賽期中最矚目的賽事。6匹參賽馬在中距離賽事均戰績彪炳，而其中4駒的團隊於賽前更表現得對奪冠滿有信心。

該六匹佳駟將於此項途程2005米的一級賽中一決高下。威爾斯親王錦標歷史悠久，歷屆盟主包括「萬千景象」及「高地之舞」等名駒，前者於2009年揚威此賽，其後攻下同年的香港盃（2000米一級賽），而後者則於2017年在此賽摘桂，同年12月攻下浪琴香港瓶（2400米一級賽），為競賽生涯劃上完美句號。

「高地之舞」的練馬師岳伯仁今年將派出「盧森堡」角逐威爾斯親王錦標，力爭個人在此賽第5度封王。「盧森堡」出道至今僅曾上陣9次，上月在卻拉角逐達德素金盃（2100米），以一放到底的姿態勇奪冠軍，取得第3場一級賽頭馬。

「盧森堡」今仗續由莫雅主轡。岳伯仁說：「馬兒雖在上仗領放，但其實牠可居於任何位置競跑。牠將首次在雅士谷上陣，不過這裏跟卻拉都是右轉賽道，我認為牠也能夠應付。」

「月桂橋」今戰將繼續夥拍金誠剛上陣。此駒上仗在達德素金盃力迫「盧森堡」至終點，最終跑獲亞軍，預料兩駒會再有一番龍爭虎鬥。根據天氣預測，週三的場地或有機會略起變化，如此則可望有助「月桂橋」爭標。

「月桂橋」的練馬師司徒德爵士現年77歲，練馬功夫了得，最擅長令年齡漸長的賽駒持續進步，例如「月桂橋」去年10月在雅士谷出爭與此賽相約途程的英國冠軍錦標（一級賽）時，便以短距離之先擊敗亞軍「雅大爺」及季軍「喚雨呼風」奪魁，堪稱出道以來的代表作。「月桂橋」週三將與同屬此賽爭勝要角的「雅大爺」及「喚雨呼風」再決高下。

英國打吡大賽冠軍較少會在年屆5歲後繼續服役，但「雅大爺」憑超卓實力打破傳統。此駒於2021年3歲時在葉森著名的斜坡賽道上攻下該項2405米的經典一級賽，翌仗隨即在雅士谷再證實力，勇勝英皇錦標（2392米一級賽）。

「雅大爺」上月在新市場角逐哥頓李察錦標（2000米三級賽）作為今仗前哨戰，結果輕勝而回。高多芬陣營的練馬師艾柏賓相信，這匹「范高爾」的兒子今仗在2005米途程上可憑銳利速度再添一級賽頭馬。

艾柏賓說：「『雅大爺』最近一課快操表現出色，牠在布宜學胯下走勢強勁，進佔領先位置，於末段衝刺時更豎起雙耳，充滿角逐意欲。馬兒去年因傷而錯過了皇家雅士谷賽期，今年仍在服役，希望牠能得到應有回報。」

郗國思旗下的「喚雨呼風」前仗在英國冠軍錦標取得季軍，不敵冠軍「月桂橋」及亞軍「雅大爺」。鞍上人馬昆認為「喚雨呼風」的潛藏仍未盡露，今仗有望反勝該兩駒。他表示：「該仗彎位的步速變化有點影響馬兒的發揮，但牠最終僅負於頭馬約半個馬位。我們感覺當時未有機會盡展所長，所以今仗格外令人期待。」

外隊馬方面，以美國肯塔基為基地的練馬師麥柏嘉將派出「典雅長堤」與歐洲的2000米佳駟對壘，令此賽更添話題。「典雅長堤」去年7月在李百諾胯下競逐貝蒙打吡邀請錦標（2000米一級賽），沿途製造快步速，最終成功奏凱。李百諾今仗料將採取相似的策略，力爭再下一城，為觀眾帶來驚喜。

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