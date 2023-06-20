今晚轉播皇席錦標日 應總都有畀貼士！

皇家雅士谷賽期是國際體壇其中一項精彩盛事。根據英國的天氣預測，賽事將會在良好的天氣下進行，相信今年賽事必定盛況空前。

首日賽事將舉行3場一級賽，展開序幕的是第1場途程為1600米的女皇安妮錦標。

練馬師艾柏賓今場雙龍出海，將派出「現代遊戲」及「原野步道」上陣，務求在這個大賽檔期先聲奪人。

「現代遊戲」歷來曾8次角逐1600米一級賽，結果取得5冠3亞的驕人成績。此駒上仗在紐百利出爭樂景傑錦標，早段留守放頭馬之後，並於最後200米以勁勢衝刺，從容勝出。在該役採取快放策略的「拼勝者」今次應會故技重施，今賽的步速對「現代遊戲」及其鞍上人布宜學來說甚為有利，故「現代遊戲」是我於此賽中的頭馬之選。

「旋進軌跡」於去年以3歲之齡先勝出同一賽期的加冕錦標，之後更在法國多維爾馬場上演的傑克莫華大賽中擊敗了一眾年長雄馬，勇奪桂冠。騎師戴圖理在女皇安妮錦標的成績一向優異，「旋進軌跡」得此名帥坐陣亦有力躋身三甲之列。

隨後上演的另一項一級賽為海外賽事第3場途程為1000米的皇席錦標。

119分的「喜菲皇女」是今屆賽事評分最高的賽駒，去年更曾在3個不同國家勝出短途一級賽，分別是英國的楠索普錦標、法國的紀爾斯大賽及愛爾蘭的高利五股錦標。「喜菲皇女」上賽於5月17日在約克馬場出爭約克公爵錦標時較其他同場對手多負5磅的情況下，僅於最後數步才被「晴天藍」趕過而屈居亞軍。這匹短途好手看來近況不俗，我認為牠有望跑入三甲。

來自澳洲的短途佳駟在此賽亦成績亮麗，自2003年的「選擇」開始至去年的「綠化帶」，合共5度揚威這項一級賽。「富隆佳地」是一匹前速飛快的年輕雌馬，更於今年2月18日在費明頓馬場上演的閃電錦標中力壓一眾好手，奪冠而回。今次由麥道朗壓陣，相信有助提升表現，若能克服終點前的上斜路段，我認為牠的勝望甚高。

伯特旗下的三歲雌馬「演戲」去年曾勝出皇家雅士谷賽期的瑪麗皇后錦標，之後遠征美國堅蘭角逐育馬者盃兩歲馬草地短途錦標亦勇奪亞軍。今年5月27日復出以希鐸馬場上演的二級賽神殿錦標作季內首戰，即擊敗一眾年長馬告捷而回，這匹新星亦有力問鼎冠軍。

同日的第3項一級賽為海外賽事第一組第4場途程為1600米的聖詹姆士皇宮錦標。

「新王朝」於兩歲時取得4連勝，上賽於5月6日出爭英國二千堅尼時在200米處取得領先後便貫注到尾，最終拋離亞軍「喜逢王族」以輕鬆姿態勝出，牠是我於此賽中的頭馬之選。

同場對手之中，最大威脅應是今年上陣3次悉數全勝的「帕丁頓」。上次出爭愛爾蘭二千堅尼時，此駒出閘笨拙，但鞍上人莫雅瞬即催策上前並收復失地至留守於領放馬外側的第2位，最終力壓廄侶「大開羅」奪冠，「喜逢王族」跑第3。若然「帕丁頓」今仗能奏凱而回將會是練馬師岳伯仁第9次勝出此賽。

另外，梅衡訓練的雄馬「建州立國」剛於法國二千堅尼跑獲亞軍，今次亦有力爭取三甲。「辯才」出道以來3戰全勝，今賽是牠首次挑戰分級賽，這匹由侯耀誠訓練的新星亦具位置機會。

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