【論戰天下】威爾斯親王錦標 盧森堡重納正軌

皇家雅士谷賽期第2天（周三）焦點是威爾斯親王錦標，雖然賽事獎金是今個賽期最高之一，但一如去年，出賽馬極少。牌面是三強鼎立局面，「盧森堡」跑法主動，莫雅、岳伯仁組合可信賴。

S2-1：練馬師伯特去年憑「演戲」勝出此賽，今屆繼續手執重兵，「瑩鑽」兩歲身價36萬堅尼，兩周前才於諾定咸馬場亮相跑1007米，結果以前快後勁姿態拋甩對手。身形高大灰馬，無論父系「晨光男兒」抑或外祖父「轟天力」當年都曾揚威皇家雅士谷賽期一級賽鑽禧錦標，優良血統結合下，初跑此場地應無難度。

S2-2：司徒德爵士旗下的「幻晶螢」，出道頭7仗全由莫雅主戰，取得3冠1季佳績包括於雅士谷馬場勝出。今年復出兩戰卻增程跑2045米及2000米止於接近，雖然血統具長力，但暫時氣量似乎未養成，整體表現並不太差，熱身開氣後縮回一哩，重配最佳拍檔目標在此。

S2-3：「豐碩之行」月初在伊利沙伯公主錦標慢閘，並非用上最佳跑法仍勝，始終曾有挫敗「旋進軌跡」紀錄，如今跑二級賽仍有優勢。高仕登父子退出「桂葉冠」後，戴圖理得以續策「豐碩之行」，馬少場合跑法主動有着數，交出水準坐位望贏。

S2-4：美國賽駒「典雅長堤」應是陣中放頭馬，出馬少場合，對跑法可前置的「盧森堡」似乎較有利。一如今季幾匹岳伯仁明星馬，復出首仗輸得不明不白，惟翌仗即交出應有水準，上場達德素金盃全程主動愈走愈有，質高馬重納正軌可再贏。

對手方面，「雅大爺」級數當然高，傷愈後復出3戰2冠1亞，戰力未有減弱，雅士谷馬場作賽經驗豐富。「月桂橋」去年在此賽大熱得亞軍，年尾在英國冠軍錦標贏馬補中，剛戰追足一條直路不敵「盧森堡」，位材。「喚雨呼風」去年3歲在英國冠軍錦標上名，可期望今年更進一步，倘場地偏慢則會提升機會。

S2-5：皇家狩獵盃是皇家雅士谷賽期傳統高難度大場合讓磅賽，「結他神手」是去年大不列顛錦標季軍，冬季閹後休息復出，前仗已重開勝門，上場新市場太早搶口望空，1800米末段未能撐到尾。今次縮回雅士谷一哩，多馬場合有步速早段可放鬆跑，WP可試。

S2-6：「貴格兒」至今兩戰全勝，上月尾在表列賽2240米三角帽錦標，後上贏馬姿態非常輕鬆，高仕登父子倉內優質良駒多，但勝出此仗後，「貴格兒」已鎖定今場女皇瓶賽為目標，本身父系為「金號角」，母系Gretchen亦是出自種王「天文學家」的二級賽冠軍，兩線血統均有長力，增程定能勝任。

S2-7：「至巨衝擊」初出以晨操姿態贏12個馬位，再戰雅士谷同程一度被對手越過，但末段再展示出纏鬥一面反勝對手，早熟「夏灣拿灰」的子嗣，馬主Amo Racing近年斥巨資投入英國賽馬業，希綺珊難得獲這陣營支持，有「至巨衝擊」這匹好馬，一定用心機訓練，鬥志鮮明值得看好。

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