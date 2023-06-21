尋晚做3次阿二未算最黑 戴圖理仲要停賽9日

貴為「雅士谷之子」嘅殿堂級高手戴圖理，當然想喺自己最後一次嘅英國皇家雅士谷賽期交出好成績，留下美好回憶。尋晚皇家雅士谷賽期首天賽事，戴圖理成為焦點，可惜賽果未如人意，頭場1600米G1女皇安妮錦標，佢嘅坐騎「旋進軌跡」(Inspiral)竟以頸位之微，輸畀郭能胯下嘅冷門「三拍子」(Triple Time），只能屈居亞軍，然後喺另一場G1聖詹姆士皇宮錦標夥拍大熱門「新王朝」(Chaldean)又做亞軍，去到尾場銅馬讓賽佢嘅「超情理」(Absurde)就輸7個半馬位跑第2名，首日食白果只得3個阿二。

不過，咪以為3個亞軍已經慘，更加禍不單行嘅係，戴圖理喺表列賽沃爾弗頓錦標，佢為英王查理斯三世嘅「長篇傳奇」效力，最終只跑第5名，同時由於陣上阻到唔少參戰馬，結果令戴圖理被罰不小心策騎，要停賽9日。雖然停賽罰則唔係即時執行，但由於停賽期由下個月4號至12號，因此佢將會缺陣今年嘅日蝕大賽，而一向由佢策騎嘅「上流貴婦」(Emily Upjohn)打算跑呢場一級賽，因此或需要換人上陣。