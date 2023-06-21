【分分制勝番外篇】S2-1瑪麗皇后錦標 栗色馬女早熟速高！

「鮮紅倡議」上場灣流贏草地1000米

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美國騎師華拉素奇在皇家雅士谷賽事首天賽事，兩匹坐騎無功而還，陣中所見，「擁戴者眾」及「暉耀動人」俱可展示高速領放，只是末段力弱未能埋尾而已，由此可見，華拉素奇搶閘工夫一流，擅打快攻。

今晚S2-1瑪麗皇后錦標，1000米草地，華拉素奇將夥拍美國代表「鮮紅倡議」出擊。此匹兩歲栗色馬女，首戰角逐泥地900米，起步快但走規欠順，中途一度落後，惟末段追上來勢頭甚勁，取得季席。翌仗轉爭草地1000米（左轉），沿途段段快開，結果由頭帶到尾，贏馬時間56秒25，真正早熟速高！

「鮮紅倡議」今次遠征英國，出戰草地1000米直路賽，換上快閘的華拉素奇，早段必可一馬當先，穩佔先機。再看近10屆瑪麗皇后錦標頭馬資料，當中9屆由雙位數檔位的賽駒勝出，近兩屆分別由17檔「演戲」及22檔「迅敏蘇絲」摘冠，「鮮紅倡議」排28檔起步正符合條件，不妨一博。

心水提供：

周三S2-1

9鮮紅倡議

■明治朗

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