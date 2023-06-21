【蹄聲妙影】見到變形金剛 唔好恐慌

今季所有一級賽盟主經已塵埃落定，馬主想落草地拉頭馬，享受喺奧斯卡行紅地毯嗰種優越感，只能留待來季先有機會，事關要落草地拉頭馬，嗰場賽事務必係一級賽先有資格，二級賽同三級賽亦只可以係喺凱旋門拉頭馬，不過頒獎儀式另計，睇吓嗰場盃賽有幾吸引，同埋要視乎盃賽贊助商嘅要求。當然，假如落雨的話，以跑沙田來講，頒獎儀式會移師到過磅室門外嘅有蓋地方舉行。

至於攝記及馬會攝製團隊，每逢遇上跑一級賽的話，事前要多重功夫，攝記們更要提早入場，放置搖控相機在內欄欄底，再喺指定時間內調控，以拍攝馬匹衝線時嘅反鏡相，以馬經嚟講，有得Set都會Set，起碼啲相冇咁悶，見報嗰吓確會有種煥然一新感覺。

此外，需知馬匹每行一步，等如人行兩大步，攝影師捧住部大型攝錄機去影，真係追唔切，所以每逢跑一級賽，馬會攝製隊會派一位攝影師喺草地駕駛直立式電動平衡車，用大型攝錄機追攝騎師與馬匹嘅激動神態，睇落真係幾好玩同有型，好似電影《變形金剛：狂獸崛起》入面個男主角咁，但據知操作員事前必先接受訓練，同埋運作時要配戴安全帶，旁邊亦需有一位助手代為開路，其實都幾大陣仗，但大家見到亦無需恐慌。

初步提供:

「峰爭」

「撼天鐵翼」

■東星

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