福逸雅騰雲對決 潘頓最有資格講邊隻好啲！

「福逸」將於周六挑戰1200米一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標，曾派遣「大運財」在皇家雅士谷賽期取得佳績的練馬師高伯新，對「福逸」可以媲美，甚至超越「大運財」在此賽期成績的機會，感到樂觀。

高伯新於2016年安排「大運財」遠征歐洲，包括出爭1200米一級賽鑽禧錦標，當時僅以馬頸位屈居亞軍。

高伯新表示「福逸」運往英國的旅程相當順利，可於周六交出上佳表現，他說：「當年『大運財』是遲了一年才到雅士谷作賽，其時牠的實力及狀態已非處於頂峰。『福逸』則完全不同，大家都看到馬兒今年跑了3場出色的賽事，其餘數仗的賽事形勢均對牠不利，因此這和馬兒的狀態無關。香港短途佳駟在海外作賽時往往甚具競爭力，我希望延續這個強勁勢頭。而我們不太在意賽日草地跑道狀況，只要不是過於極端便沒有大問題。」「福逸」今仗將重配贏拍檔莫雅執韁。

「福逸」今仗將與一眾星級短途賽駒交鋒，其一為澳洲一級賽盟主「雅騰雲」，此駒與「福逸」一樣，均曾在潘頓胯下勝出一級賽，他表示兩駒的實力不相伯仲。潘頓說：「我沒有留意此賽的參賽馬匹陣容，因此只可談談兩匹我策騎過的戰馬，牠們都甚具實力，若交出本身最佳水準，在此當具勝望，而我覺得兩駒近績俱不俗。」

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