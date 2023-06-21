「最受歡迎馬匹及騎師選舉」開始投票喇！

最近3屆「最受歡迎馬匹」均由「金鎗六十」奪得。

本年度「最受歡迎馬匹及騎師選舉」現正接受投票，所有投票人士除了可以票選方式決定他們最心愛的馬匹及騎師誰屬之外，還有機會贏取豐富獎品。香港馬王「金鎗六十」最近3年均當選「最受歡迎馬匹」，今次力爭4連霸。至於潘頓曾於2018/2019以及上年度成為「最受歡迎騎師」，而主要對手何澤堯曾在2019/2020年度首度當選。

馬迷可於即日起至7月7日(星期五)晚上11時59分透過馬會網頁www.hkjc.com/MPHJ參與投票。成功投票的人士均自動參加抽獎，有機會贏取豐富獎品：

頭獎：超級市場禮券港幣$10,000 (名額1個)

二獎：超級市場禮券港幣$5,000 (名額1個)

三獎：超級市場禮券港幣$100 (名額300個)

2022/23「最受歡迎馬匹」及「最受歡迎騎師」的候選名單如下：

「最受歡迎馬匹」

1.金鎗六十

2.金鑽貴人

3.浪漫勇士

4.加州星球

5.福逸

6.將王

7.遨遊氣泡

8.其他#

「最受歡迎騎師」

1.潘頓

2.何澤堯

3.布文

4.田泰安

5.蔡明紹

6.希威森

7.梁家俊

8.巴度

9.其他#