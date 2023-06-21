岳伯仁想9奪雅士谷金盃遇到幾個障礙

3991米一級賽雅士谷金盃將於周四的皇家雅士谷賽期第3日上演，愛爾蘭練馬師岳伯仁是歷來勝出此賽最多次的練馬師，至今已8度奪魁，他今年派出「巧詩才」參賽，力爭第九次。

表面看來，「巧詩才」今仗任務頗為艱巨，須與多匹長途佳駟較量，包括備受追捧的「好勝駒」及「武術之王」。「巧詩才」迄今13戰僅得3捷，從未勝出比三級賽更高級別的賽事，而且去年在2905米一級賽唐加士達出爭聖烈治錦標時不敵「武術之王」，只取得第5名。不過，岳伯仁相信「巧詩才」有力爭標，他說：「我們認為牠長力十足，並期待牠應付這個途程的表現。」

「巧詩才」去年10月首次增程至3200米，在卻拉一項三級賽把對手愈拋愈遠，最終輕勝而回。雖然「巧詩才」上仗在一項2800米三級賽中大熱倒灶，但岳伯仁對牠信心不減：「該仗缺乏前速快的對手，馬兒被迫帶頭競跑，形勢不理想，但賽後一切良好，這才是最重要的。」「巧詩才」今仗角逐雅士谷金盃，關鍵始終在於牠能否應付接近4000米的途程。

另一邊廂，韋利安麾下的「武術之王」去年在皇家雅士谷賽期勝出2831米二級賽女皇瓶賽，其後攻下2905米一級賽聖烈治錦標，今年首戰於上月在約克角逐2771米二級賽約克郡金盃時，末段自後列大幅追前，跑獲接近的亞軍。

韋利安說：「部署像『武術之王』這類平地賽駒角逐3200米以上長途，確有不少未知數，但我認為馬兒應能應付今仗途程，甚至會再有進步。牠每仗於末段衝刺時，看來仍渾身是勁，而且能再進一步增速。」

練馬師包義定則認為「好勝駒」應付長途賽事的能力毋庸置疑，該駒去年勝出與今仗同程的雅士谷錦標，而今年首仗則在雅士谷攻下3190米三級賽薩嘉羅錦標。包義定表示：「『好勝駒』的優勢是我們知道牠能應付此程，而且牠擅跑雅士谷。在我眼中，馬兒在薩嘉羅錦標中獲勝，實屬其服役至今的代表作，牠現在看來鬥心十足。」

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