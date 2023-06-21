【論戰天下】英國新氣袋唔使靠估

雅士谷金盃除考驗馬匹實力外，氣量一環亦相當重要，尤其是末段上斜，比起古活或約克馬場更講求耐力。「主觀主義」因傷缺陣超過1年，今年在亞洲地區復出兩戰熱夠身，健康穩定重返福地，有力再次揚威金盃。

美國頑童前速噴射

S1-1：美國練馬師華特今年征英團為數不多，最受矚目應是今場匹「美國頑童」，這匹馬主自家培育賽駒，父系「機靈駿馬」及母系「奧維李雅」均屬Stonestreet名下，「奧維李雅」更曾揚威皇席錦標。「美國頑童」4月於堅蘭初出即輕取對手10個多馬位，前速噴射，有機會步其母後塵揚威雅士谷。

抱天雷捨難取易

S1-2：「抱天雷」5月在紐百利勝出倫敦金盃，步大力雄的「正義」子嗣，今次仍報爭二班賽而不升班跑分級賽，反而嘗試增程跑哩半，不過看過上仗此馬遲遲才撻着，加上外祖父為「天文學家」，母系曾於橡樹賽接近，相信氣量必夠，有力再贏。

急風烈可保不敗

S1-3：馬主在上周決定付13,125英鎊替「急風烈」後補報名，令大家有機會提早在今個賽期見到這匹「范高爾」馬女厲害。5月初出輕勝，上月轉戰古活跑表列賽，再以風捲殘雲姿態行過對手，本來幕後直指愛爾蘭橡樹大賽，提早上陣只因近期狀態理想，增程無礙進取，可保不敗身。

好勝駒愈跑愈進步

S1-4：今屆雅士谷金盃形勢平均，「主觀主義」大前年先贏皇家橡樹大賽，翌年再攻下杜拜金盃，然後在此賽大勝對手5個馬位，本應是英國新一代長途王，但其後因傷2022年缺陣，今年復出沙特負重磅熱身，再出杜拜金盃早段望空跟馬跑，非最佳跑法亦拚入第3，回復全盛八分水準，預計今仗狀態進一步提升，快慢場地皆宜，起碼途程及氣量不用靠估，博佢今屆復權！

「好勝駒」去年同一賽期贏雅士谷錦標，但其後愈跑愈進步，已成為評分較高的大長途賽駒，缺點是跑法欠板斧，一、二級賽經常易位難贏。「淅瀝回響」是匹高班愛爾蘭跳欄賽駒，氣量一定夠，莫威利揀牠跑金盃，應對其實力有一定信心。「武術之王」是上屆英國聖烈治錦標冠軍，不過跑到兩哩半氣量有疑問，能力則高。

港邊小區勝在夠準

S1-5：出馬眾多的3歲馬賽，基本上鬥進度及陣上走位際遇。「港邊小區」今年復出3戰2冠1亞，計埋上季即4戰全入Q，上場轉戰雅士谷遇軟地，末段掟甩對手贏馬姿態輕鬆，若保持進度，將來有機會挑戰分級賽，杜希利跑大場面時有佳作，馬匹有過同程經驗亦可秤先。

勇為質高經驗豐富

S1-6：高多芬馬房「勇為」去年出道已備受注目，跨季連贏4場後，前仗在新市場大熱倒灶，賽後進行閹割手術，只休息1個月時間即在倫敦金盃復出，結果負重磅下只差一步不敵「抱天雷」，回復應有水準，質高且作戰經驗較對手豐富，半冷可博。

滿鬥心闊場啱跑

S1-7：高難度讓磅賽守尾門，「滿鬥心」去年在此賽大熱跑第5，只負於頭馬個半馬位，之後在識價盃一哩賽亦跑第4，足證闊場亦合。小休後季內3戰愈跑愈好，上場出閘較順利已擊敗「獵戶之星」，重配馬昆人馬合作贏過，如場地正常的話，三甲機高。