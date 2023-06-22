為咗貴婦 戴圖理考慮上訴求減刑

「雅士谷之子」戴圖理尋晚終於喺皇家雅士谷賽期取得突破，憑「貴格兒」(Gregory)贏咗G2女皇瓶賽，攞到佢喺今次賽期首場勝仗，相信餘下3日賽事，頭馬陸續有來。不過，今次對戴圖理嚟講最大遺憾當然係首日賽事，佢策騎英王查理斯三世嘅「長篇傳奇」(Saga)出閘無幾耐令麥道朗坐騎「確得力」(Cadillac)嚴重勒避，後駒亦因而阻到其他參戰馬，故此當地競賽小組決定罰戴圖理停賽8日，亦令佢無緣於下個月夥拍「上流貴婦」(Emily Upjohn)挑戰日蝕大賽。

對於因為停賽未能為「上流貴婦」效力，戴圖理坦言非常唔開心，但佢亦慶幸今次事件並無令任何人受傷及「落樓」，但同時佢亦開始徵詢律師嘅意見，若然有空間能夠提出上訴減刑，佢會盡力嘗試，當然佢亦唔會為咗上訴而刻意浪費大家時間。

至於「上流貴婦」練馬師高仕登亦認同戴圖理可以提出上訴，練者指出當地競賽董事並唔明白由於2000米嘅閘廂位置，出閘不久就要轉彎，騎師為咗積極搵位，的確容易發生意外，因此佢經常希望此程嘅大賽如威爾斯親王錦標盡量係少馬場合，避免發生意外，而高仕登亦透露暫時仍未搵騎師代替戴圖理策騎「上流貴婦」。