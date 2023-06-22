【馬場第一攝】又係師徒之爭 全哥擺明想過頭

全哥今早不停為戰駒打點，攻勢一觸即發。

排位朝試跑梗係多嘢睇，羅富全馬房大舉練兵最吸引眼球，依家成績有62W，同蔡神仙68W距離6W，都咪話無機會過頭，今期派出7駒上陣，有第2場「峰爭」，第3場「健康愉快」，第6場「順勢而飛」，第8場「緣途有您」，第9場「識贏」及「皇者烽火」，第10場「獎星」，狀態托弗戰駒首選第6場「順勢而飛」同埋第8場「緣途有您」兩件，派往大跑道跳兩段走勢急勁有力，好似火車頭咁款，又適逢排靚檔出閘，全哥走上烽火台頂樓督操後滿心歡喜，看來已具極大信心。

第6場「順勢而飛」跑二班1200米，近3戰同樣得殿軍，呢件全材馬途程廣泛，難得是狀態長期處於作戰水平，首配何澤堯執韁望轉手風擦出火花，騎者早前試跳一課人馬合拍，有望為馬匹奪取季內第4W。

第8場「緣途有您」出爭四班1200米，之前連跑3仗谷中1000米都追唔切，看來增程有著數，田泰安剛戰替練者勝出「路路爽」，勢必加強雙方合作機會，鬥志昭然若揭。

早餐料:

第6場:7「順勢而飛」

第8場:9「緣途有您」

第9場:6「驕陽明駒」

■阿藍