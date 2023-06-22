【賽馬以外】出去見識吓 點都有得着！

早幾年因為疫情關係，個地球好似停咗一樣，個個都出唔到去，只能留喺自己住嘅地方，但依家總算一切回復正常，所以今個暑假啲騎師已開始諗定去邊度玩，而部分本地薑亦有晒計劃趁暑假出外面見識吓，喺唔同地區策騎。好似華將一哥何澤堯繼續外遊，佢一早事先張揚今個暑假再去日本，期間又會去英國客串，之後再返回日本參戰騎師賽，幾乎冇假放，但呢啲都係開心嘅holiday working，佢應該好enjoy。至於最近亦有兩位華將潘明輝、巫顯東趁暑假去海外客串，火車潘就去澳洲，東東就特別啲去下年就執笠嘅新加坡，但無論點都好，筆者認為出去見識吓，點都有得着嘅。

講起趁暑期出去磨練自己，最成功嘅例子一定係何澤堯，或者大家已經唔記得，喺16至17年嗰季Vincent只係得18W，當時頭馬數字逐季下跌，嗰種下沉嘅軌迹同大部分華將差唔多，但佢喺嗰季暑假決定去法國跟巫斯義見識吓，尋找客串機會，之後嗰季成績有少少回升，然後就幾乎每年暑假都去英國等地騎馬，結果返到嚟騎功真係比前實淨，成績愈嚟愈好，成為華將一哥之餘，今季仲有機會挑戰單季100W。不過，何澤堯亦明白騎功呢啲嘢不進則退，去年即使仍有唔少限制，佢都決定去日本客串，今年佢一早話明日本、英國兩邊走，始終潘頓講過距離佢掛靴嘅日子唔會太遠，以何澤堯目前嘅年紀同埋所獲嘅支持，要成為華人冠軍騎師，未必無可能。

至於潘明輝、巫顯東仲係好後生，或者東東近季成績的確普通，但其實佢今季贏「包裝必勝」同埋「上校」都係啲有票數支持嘅實力馬，證明只要坐騎有能力，佢都可以交番水準，當然依家最重要係令大家對佢有信心，所以佢今次利用暑假去新加坡客串兼且保持自己狀態，相信對來季成績有一定幫助。而潘明輝今季成績的確有啲倒退，但講真，華將始終唔係大師傅，成績總會有啲起起跌跌，但潘明輝勝在可以造輕磅，同埋都有唔少華人倉主重用，其中一個就係沈集成，所以筆者唔太擔心潘明輝會走下坡。不過，始終最近幾年都喺香港，潘明輝可能要畀啲機會自己擴闊視野，學習新東西，所以筆者都期待潘明輝來季可以畀到更多嘢大家睇。

不過，或者有人會問，咁暑假唔出去嘅本地薑，係咪代表佢哋唔長進呢？當然唔係咁意思，其實香港依家有88期賽事，由9月跑到第2年嘅7月中，除非咁唔好彩成日要停賽，如果唔係嘅話，一季真係跑咗好多場馬，況且香港賽事模式太緊張，完全冇犯錯空間，可以利用暑假鬆一鬆，人之常情遮。況且部分華將已經成家立室，有仔有女，平時跑馬太忙，趁暑假同屋企人玩吓散吓心，暫時將跑馬放低，都係合理嘅。

■山無陵