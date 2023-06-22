兩大高手莫雅麥道朗都睇好福逸！

莫雅及麥道朗兩位國際知名好手及冠軍級騎師今個星期在皇家雅士谷賽期爭逐冠軍殊榮，他們不約而同地表示周末出戰一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標的香港佳駟「福逸」，將會成為該項1200米短途大賽的指標性賽駒。

曾3度榮膺浪琴全球最佳騎師的莫雅，今年將力爭第10次成為皇家雅士谷賽期的冠軍騎師，他在女皇伊利沙伯二世禧年錦標一戰將夥拍「福逸」上陣。另一方面，應屆浪琴全球最佳騎師麥道朗則會策騎澳洲短途快馬「雅騰雲」在此爭標。

麥道朗季內曾4度策馬與「福逸」同場競逐，因此對該匹由高伯新訓練的星級賽駒的近況有一定了解。更重要的是，麥道朗於去年12月11日曾親身見證「福逸」在莫雅胯下勝出一級賽浪琴香港短途錦標（1200米），其後這位新西蘭籍騎師在3月19日策「金鑽貴人」攻下女皇銀禧紀念盃，同場角逐的「福逸」則在該項1400米一級賽跑獲季軍。

麥道朗說：「『福逸』是匹鬥志強橫的賽駒。大家都知道『金鑽貴人』的質素何等優秀，牠是現今世界最高評分短途馬，而『福逸』的實力與『金鑽貴人』相比只有兩個馬位的差距，因此牠今仗將屬爭勝要角。然而，『雅騰雲』本身亦是一匹佳駟，我認為兩駒的實力相當接近。」

「雅騰雲」去年曾在此賽期一級賽白金禧錦標(1200米)跑獲平頭季軍，其後馬兒返回澳洲，今年3月4日牠出戰一級賽肯德百里錦標(1300米)，在潘頓胯下成功奪冠。

本年度皇家雅士谷賽期已在剛周二展開，莫雅在首日賽事迅即連中三元，他將力爭第4度染指女皇伊利沙伯二世禧年錦標冠軍寶座。此賽近年曾多次更改賽事名稱，之前稱為白金禧錦標。

莫雅於2016年策「晨光男兒」以頸位擊敗由高伯新訓練的「大運財」首奪此賽冠軍，其後他憑「貿易貨輪」(2018年)及「流連夢境」(2021年)再添此賽頭馬。莫雅精於運籌帷幄，評估馬匹實力的眼光亦相當透徹，他表示「福逸」可能是此賽中實力最強的一駒。

莫雅說：「『福逸』今次遠征前來參賽，其實力看似被低估了一點，我認為牠可能是一眾參賽馬中賽績最出色的一駒。今仗場地應合其發揮，角逐1200米直路賽對牠來說亦是另一項優勢。當然，我們尚未知道牠在賽事中抽得那個檔位，本星期稍後時間便有眉目。」

「若『福逸』能交回12月取勝一役的水準，我認為牠是不易被擊敗的一駒。『喜菲皇女』這匹高質雌馬今仗匆匆再戰，若果能應付過來，在此當可一爭。而『雅騰雲』今季在澳洲演出更上一層樓，明顯地，牠去年出戰此賽時落敗稍為欠運。」

關於「雅騰雲」，莫雅續道：「假設此駒角逐香港短途錦標，你可能不會覺得牠具上佳爭勝機會，但實情並非這樣，因此駒明顯地十分適應這裡的直路賽道。若果『福逸』能夠交出本身最佳水準，牠可能是此賽中最具實力的一駒。」