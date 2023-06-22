寶塚紀念賽春秋分擺擂台

現時全球評分最高賽駒「春秋分」將於週日（6月25日）復出，在阪神角逐寶塚紀念賽（2200米一級賽），與另外7匹一級賽盟主及多匹佳駟一較高下。

擅跑長途的「春秋分」挾接近21萬6千票之勢進軍寶塚紀念賽，不但獲得最多馬迷投選角逐此賽，更創出此賽歷來的得票新高，可說是幾乎獲一致看好為今仗奪標大熱。

3項一級賽盟主「春秋分」貴為2022年日本馬王，在國內外均成績卓越，現時更以129分的國際評分位列浪琴全球最佳賽駒排行榜首位。此匹4歲馬父系出自一代馬王「北部玄駒」，出道至今上陣7次，僅曾兩次未能踏入凱旋門，而牠在該兩場敗仗（2022年日本二千堅尼及日本打吡大賽）中均能跑獲亞軍，而且分別只負於頭馬一個馬位及一馬頸位。

「春秋分」曾在東京、中山、新潟及美丹馬場奏凱，對上3仗更接連揚威秋季天皇賞（2000米）、有馬紀念賽（2500米）及杜拜司馬經典賽（2410米）3項一級賽，但今次將是牠首度在阪神登場。

「春秋分」勢必成為週日一役的擂台躉，但「駿天宮」、「一勝再勝」及「吉典娜」等佳駟也被視為爭勝分子。父系出自「大震撼」的四歲馬「駿天宮」上仗在京都登場，攻下途程長達3200米的一級賽春季天皇賞。與「駿天宮」同齡同父的「一勝再勝」備戰工夫充足，今仗回師2200米途程應較近仗有更好發揮。雌馬「吉典娜」則曾於上仗來港角逐富衛保險女皇盃（2000米一級賽），4仗前則在阪神揚威與今仗同程的女皇伊利沙伯二世盃，今次力求再踏勝門。

其他較受注意的參賽馬還有去年此賽第4名「緣厚情摯」、剛在阪神勝出2000米三級賽的「皇庭譜曲」、2022年日本盃（2400米一級賽）盟主「飄揚青帆」、前速與耐力兼備的「破空極光」，以及上仗在富衛保險女皇盃取得第5名的「野田小子」。

寶塚紀念賽今年已舉辦至第64屆，歷年賽事的大熱門跑至三甲不入並非罕見，而冷門賽駒卻不時有好表現。此賽在阪神競馬場以短直路及窄彎聞名的內跑道上舉行，賽事步速通常自開閘起已偏快，所以對耐力較佳的參賽馬有利，而末段加速最快的賽駒則未必有絕對優勢。

話雖如此，但相信「春秋分」週日仍會成為全場焦點。這匹星級賽駒出道至今7戰均由李慕華主轡，今仗也不例外。李慕華於6月14日在栗東的平地跑道上，策騎以美浦為基地的「春秋分」出操。

據當地報章《體育報知》報道，李慕華表示：「馬兒現在已更成熟，步伐更加有力，對催策的反應比以前快，長力也見提升。」當被問到「春秋分」最大的優點時，李慕華笑言：「牠具備所有優點，擁有角逐一級賽所需的速度、耐力及加速力。我覺得牠近乎完美。」