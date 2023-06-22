英聯邦盃岳伯仁又執W？

英聯邦盃將於週五（6月23日）皇家雅士谷賽期第4日上演。愛爾蘭星級練馬師岳伯仁麾下的「大熊仔」將在此項1200米直路賽中，與另外12匹3歲短途好手一較高下，有望為這位頂級練馬師在此賽期再添一項一級賽頭馬。

岳伯仁乘著旗下「帕丁頓」剛於週二以輕鬆姿態勝出聖詹姆士皇宮錦標（1600米一級賽）的威勢，加上「大熊仔」的國際評分較今戰對手至少高出9分，今仗理應更有勝算。

父系出自「真金不換」的「大熊仔」無論在操練時或陣上均以速度驚人見稱，而且曾在雅士谷取得頭馬，於去年在此賽期的溫莎堡錦標（1000米表列賽）一舉擊敗23匹兩歲對手掄元。

「大熊仔」迄今表現較遜色的一仗為5月在新市場舉行的一級賽英國二千堅尼，賽果證明讓牠嘗試增程角逐1600米並非上策。廐侶「多產巨匠」於該仗同樣無功而還，但「多產巨匠」翌仗在葉森增程角逐一級賽英國打吡大賽（2405米），最終凱旋而歸，重振聲威。而「大熊仔」翌仗則回師短途賽，在希鐸攻下沙迪里錦標（1200米二級賽），勝來甚具說服力。

岳伯仁說︰「『大熊仔』在英國二千堅尼的表現不足為據。我們要在進軍皇家雅士谷賽期前安排馬兒多跑一仗。戴圖理在希鐸向我表示，他策騎馬兒上陣後，便知道牠為何在新市場一役大失水準。雖然馬兒上仗仍有點信心不足，但最終仍成功以佳勢在希鐸報捷，看來已為角逐這項大賽作好準備。」

今仗預計步速會快，而在各匹參賽馬之中，由莫艾誠主轡的「鯊中鋒」最有可能採取領放跑法。此駒近數月來進步神速，連取4勝，包括於5月20日在紐百利角逐加拿芬錦標（1200米表列賽）時，於末段加速帶離對手掄元，交出服役以來的代表作。

愛爾蘭練馬師夏寧敦夫人向來備受尊崇，本週已在皇家雅士谷賽事摘下桂冠。今仗她將派出「深洋探奇」參賽，並交由簡國能執韁，勢成今仗受熱捧對象之一。這匹雌馬早前在納雲作今年復出首戰，即高奏凱歌。其後牠在奈斯出爭一項1186米三級賽時，在跑道狀況最差的部分競跑，最終僅以一馬頭位之微落敗，殊不夠運。該賽季軍馬匹其後再出揚威一項三級賽，可見該賽水準不俗。

然而，今仗受追捧程度僅次於「大熊仔」的參賽馬，預期會是由易健寧策騎的「颯驥」。這匹韋利安麾下佳駟上仗出爭英國二千堅尼，雖然最終名次遠較「大熊仔」為前，可惜也是無功而回。

父系出自「佐范尼」的「颯驥」去年9月在紐百利角逐水車礁石錦標（1200米二級賽），末段加速拋離對手掄元，演出精湛，今仗回師短途賽，加上場地狀況較佳，應更有利發揮。韋利安說：「馬兒上仗在新市場上陣時發揮受天雨影響，而慢步速及排外檔也不利爭勝。牠今仗縮程回師1200米該能應付裕如。我們十分滿意牠現在的狀況。」

另一邊廂，衛爾德旗下的「蹄起勁」將由基士希斯策騎，競逐週五的另一項一級賽加冕錦標（1594米）。此駒上月在卻拉出爭愛爾蘭一千堅尼大賽（1600米一級賽），擊敗分別跑獲亞軍及季軍的此賽對手「凝神靜想」及「對話」報捷，今仗大有可能再創佳績。「凝神靜想」及「對話」今仗將分別由莫雅及布宜學執韁。