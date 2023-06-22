自今個月起所有日賽都轉為黃昏賽後，竟令羅富全成為大贏家，暫時3次黃昏賽均有進帳，兼取得6場頭馬冠絕同儕，亦令這位上季冠軍練馬師已累積62W，僅落後蔡約翰6W，重燃奪冠希望。而在今期周日黃昏賽，無疑蔡約翰陣容強勁，但全哥亦嚴陣以待派出7駒參戰，誓必力保黃昏賽例贏佳績。

原本今季冠軍練馬師之爭已幾乎塵埃落定，蔡約翰極大機會第12度封王，然而自從舉行黃昏賽後，羅富全頻頻數胡，漸漸縮窄與師傅蔡神仙的距離，而在周日沙田賽事，無疑參戰馬的牌面不及蔡廐，但仍有邊線機會，其中角逐第2場五班1600米的「峰爭」，剛戰落班出擊重配贏馬功臣何澤堯，可惜三甲不入，今次增程跑一哩改用蔡明紹，全哥說：「『峰爭』陣上演出比較飄忽，上季仍能兩勝四班賽事，因此剛戰落到五班以為有表現，可惜只跑第7名，而此駒季內曾於谷草一哩入圍，今次增程問題不大，同時讓馬兒重戴開縫眼罩上陣，希望為馬匹帶來新鮮感取得突破。」

緣途有您田草都得

另外，3歲澳洲PPG「緣途有您」剛戰於谷草1000米熱門搏失後，今次轉場兼增程跑田草1200米，羅富全指出上仗預計此匹質新馬可以交出成績，怎料抽1檔卻出閘笨拙，沿途留守後方，最後卻追至第6名，因此今回索性讓此駒移師田草，而全哥亦認為此駒首次上陣在田草1200米得第4名，故此並不擔心場地性能，希望能於季尾階段扳回一仗。