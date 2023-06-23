【論戰天下】大熊仔1200最合腳法

S2-1：「壯美驥」上月於新巿場馬場登場，沿途重重圍困，最後200米望空以強橫爆發力後上反勝對手，印象令人難望。培育自高多芬馬房的「盡善盡美」子嗣，相信日後可扳上一哩路程，現時2歲跑雅士谷1200米上斜場應夠氣量。

S2-2：岳伯仁今季多匹星級賽駒復出首仗敗陣，翌仗卻全部交出應有水準。「大熊仔」上季度5戰4冠1亞，贏過溫莎堡錦標。今年復出大幅增程跑英國二千堅尼冇段好睇，似乎與當日偏軟爛場地有關。上仗配戴圖理縮程重現本色，既然雅士谷贏過，1200米亦無問題，評分凌駕對手可以作膽。

深洋探奇啱闊場

「深洋探奇」上仗若非跑線失利已可壓倒「南極洲」勝出，雅士谷闊場兼由簡國能接手，可望將其凌厲後勁盡發揮。「鯊中鋒」今年配杜俊誠2戰全勝，上場出頭後愈騎愈有，此類上位中馬匹真正開竅，改配莫艾誠亦不容忽視。「颯驥」一如「大熊仔」上場增程挑戰二千堅尼失敗，回師短途相信更有把握，交出水準亦有勝望。

神狐進步繼續贏

S2-3：「神狐」去年在此賽期英皇五世錦標以冷門身份後追第6，再出於雅士谷負於已移民澳洲的高班賽駒「心思谷」，潛力並不差。去年冬季進行閹割手術，轉4歲復出連贏兩場，且同樣拋離對手進幅甚多，重返雅士谷無礙進取，路合可期完成3連捷。

蹄起勁質高加冕

S2-4：排位時高多芬馬房「望潮」不在名單上，變成「蹄起勁」一馬獨大，英國一千堅尼得亞軍後，再出即於愛爾蘭一千堅尼補中。阿加汗名下雌馬普遍質素極高，這匹「大利威」同母妹妹亦然，最重要今次跑轉彎一哩，有回氣位對這匹後上馬有利，勝望壓一。

芳名積琪潛力高

S2-5：岳伯仁陣營派馬跑二班讓賽數目不多，「芳名積琪」剛於愛爾蘭一千堅尼不敵「蹄起勁」5個多馬位已算不差，本身只出賽3次將來定必有更大成就，查其母Jacqueline Quest當年亦在雅士谷加冕錦標上名，血統夠長力，於上斜場可期在末段交出最強衝刺制勝。

鋼鐵大王可補中

S2-6：幾匹參加完英國打吡賽駒再戰，「鋼鐵大王」月初轉倉初出跑英國打吡幾乎走甩勝出，若非「多產巨匠」實力更強已爆冷成功。身形高大「活頓鎮」子嗣，照計跑雅士谷闊場更有利。馬少場合若無馬放本身亦可採取主動，補中機高。

卓爾驃進步顯著

S2-7：「卓爾驃」在愛爾蘭5戰仍屬處女馬，但轉倉後往英國上陣表現顯著進步，4戰2冠2亞全入Q，上仗在車士達跑1014米賽僅敗給警報」得第2名，今次兩駒易地再戰但排得大外檔比較理想，由見習生換上簡國能可反先。