第9度攻下雅士谷金盃 戴圖理話估唔到！

昨日(22日)舉行皇家雅士谷賽期第3日，全日重頭戲一級賽3991米雅士谷金盃，雖然擅跑雅士谷馬場嘅「好勝駒」成為香港大熱門，但戴圖理騎住高仕登旗下「壯膽識」，由2800米增程至3991米，結果交出好好鬥心贏馬，更為戴圖理帶來第9個雅士谷金盃。至於「壯膽識」出道4仗，昨晚賽前此駒未曾證明過分級賽實力，但越級挑戰仍能交出上乘水準，相信來日成就會更亮麗。

戴圖理賽後表示，已經拎到從騎以來第9個雅士谷金盃，實在驚喜到唔知講咩好，心情亦都非常振奮，而英國國王查爾斯三世與王后卡米拉亦都非常友善，能夠從佢哋手上獲得金盃感到榮幸，至於過往幾屆一直夥拍「弦樂器」出戰雅士谷金盃，曾經有壓力，如今能騎另一賽駒再獲此盃，實是意料之外。

講到「壯膽識」，戴圖理就話自己唔係太了解此駒，亦都唔知道佢能力到邊，但由於知道呢場賽事有步速，故一度想移出外疊發力上前，但柏士祺騎住「重大決定」封咗佢位，所以令到佢最後未能移出較外疊，幸好最後仍能望空衝刺取勝。