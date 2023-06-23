呢兩場短途大賽 係咪戴圖理莫雅捧走？

不經不覺，皇家雅士谷賽期剩下兩期，周五（6月23日）上演英聯邦盃賽馬日，周六（6月24日）則是壓軸的女皇伊利沙伯二世禧年錦標賽馬日，當日更有港馬「福逸」遠征出戰主題賽，各位馬迷當然要一齊打氣！

周五S2-2英聯邦盃1200米直路賽，岳伯仁、莫雅合作的「大熊仔」料是一面倒熱門，但同場香港馬主陳國泰名下的「動物園」，配戴圖理亦極具機會，此3歲馬出道6戰得4冠1亞，上年9月贏兩歲一級賽，今年復出跑英國一千堅尼，由於路程稍長，跑第8名不用介懷，今次跑最擅長的1200米，有力出冷。戴圖理於雅士谷賽期首日因犯規被罰停賽9日，必欲停賽前贏馬攞威。同日S2-4加冕錦標1594米限3歲馬女競逐的一級賽，由高仕登及高素德訓練的「英明女皇」出道兩戰非冠即亞，曾在雅士谷馬場贏馬，場地性能甚有保證，值得吼實。

周六女皇伊利沙伯二世禧年錦標1200米直路賽，在港4勝一級賽的高廐馬「福逸」遠征而來，高伯新指馬匹十分適應英國天氣，相信狀態有一定水準。今次「福逸」不用再對住「金鑽貴人」，反而會碰上去年在白金禧錦標及七月盃錦標上名、兼今年贏出肯德百里錦標G1的「雅騰雲」，兩駒必有惡鬥！