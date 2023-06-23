高伯新：福逸狀態大勇 已準備就緒！

上年度馬季香港最佳短途馬「福逸」將於週六（6月24日）在皇家雅士谷賽期的壓軸一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標（1200米）爭逐冠軍殊榮，練馬師高伯新認為「福逸」刻下狀態已達及鋒而試之境。

曾四奪一級賽冠軍的「福逸」，本週初進駐位處倫敦以西的曼頓馬房後，現已完成所有賽前操練程序。女皇伊利沙伯二世禧年錦標這項短途大賽將於香港時間週六晚上舉行，高伯新表示這匹六歲賽駒今個星期在該馬房表現得輕鬆自在，十分享受這裡的鄉郊寧靜環境。

「牠現時狀態大勇，並且佳態洋溢。當這些賽駒遠征離開香港，看到這些馬房設施時，牠們都會不期然感到力量倍增，相當開心。你看看牠，馬兒每日都笑逐顏開，你如何不與牠一樣感到高興？」高伯新說。

「毫無疑問，若馬兒能夠交回本身在香港出賽時的水準，牠今仗將甚具勝望。」

「福逸」將由莫雅這位曾九度榮膺皇家雅士谷賽期冠軍騎師執韁，出戰這項雅士谷直路賽，此駒將自較近看台一方的第15檔起步。剛於本週二在一級賽皇席錦標（1000米）跑獲亞軍、今仗匆匆再戰的「喜菲皇女」，則抽到「福逸」的外側檔位，排第16檔。

自2011年以來，共有四匹排較外檔或最外檔的賽駒成功奪得此賽冠軍，牠們分別是「魚子精華」（第15檔）、「轟天力」（第15檔）、「貿易貨輪」（第11檔）及「海金冠」（第20檔）。

高伯新說：「我不認為排檔形勢會成為今年賽事的致勝關鍵。我更感興趣的反而是看看過去十屆頭馬出戰此賽前競逐過那些賽事，我對其他賽駒的實力已瞭如指掌。」

「『福逸』現時正處佳態，正如我之前所說，牠今仗甚具爭勝機會。」

為確保「福逸」不會在今次遠征過程中感到孤獨，高伯新安排了退役馬「葵涌老友」隨行，兩駒上週末一同從香港運往英國。

「我很高興將這匹隨行馬帶來這裡，這些細微之處往往相當重要。若果『福逸』沒有此駒陪伴，馬兒很可能會在旅程中感到迷失，有隨行馬在這裡十分重要，此駒在今次遠征扮演了一個重要角色。」高伯新在曼頓馬房說。