相隔4天再戰 喜菲皇女誓不罷休

賽駒要在為期5天的皇家雅士谷賽期兩勝頭馬難度極高，不過早有先例。澳洲星級佳駟「選擇」於2003年在此賽期先攻下皇席錦標，4天後在一級賽金禧錦標再下一城。16年後，「蔚藍海角」也完成了這項壯舉。

今年，「喜菲皇女」剛於周二角逐一級賽皇席錦標屈居亞軍，休息3天後便匆匆再戰，角逐一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標，力爭重踏凱旋門。

「喜菲皇女」的練馬師昆約翰說：「我們對馬兒在周二的表現甚為滿意，而牠賽後狀況不錯。牠今晨進行了輕鬆的操練，狀態上佳。」

「喜菲皇女」的支持者期望牠能力拒一眾強手，包括澳洲佳駟「雅騰雲」及香港代表「福逸」。由菲德文及菲敦盟兩父子訓練的「雅騰雲」，去年在一級賽白金禧錦標跑入接近的季軍，其後在新市場出戰一級賽七月盃同樣奪得季軍。菲敦盟說：「『雅騰雲』今次旅程順利，比去年適應得更好。牠一直在成長，比去年更強壯，表現更出色。」

「雅騰雲」去年出戰白金禧錦標時於末段一度受困，遇上阻滯。菲敦盟表示：「我不是說馬兒一定要緊隨領放馬競跑，但若牠能居於較前位置，將會有助爭勝。我們一直在嘗試讓牠更為靠前競跑，看看牠末段能否仍以勁勢衝刺。牠前仗在蘭域便做到這一點，最終勝出一級賽。」

「福逸」周六則會由莫雅執韁，高伯新說：「我麾下的『大運財』曾於2016年參加此賽，僅以1馬頸位之差取得亞軍。『福逸』的實力也不相伯仲，我們一早已部署牠出爭今仗。馬兒締速甚快，而且已屆適合遠征的年齡。」

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