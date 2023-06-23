【論戰天下】聖駒底質高重現霸氣

連續5天英國皇家雅士谷賽期來到尾聲，香港代表「福逸」出戰女皇伊利沙伯二世禧年錦標，重配莫雅能否交回水準？同場「聖駒」雖然質高體弱，但起碼有過場地經驗，馬昆有望憑此駒增添勝仗。

紅寶驪珠增程必合

S1-1：岳伯仁馬房的「紅寶驪珠」兩周前在納雲馬場一出即勝，1000米路程稍短仍有此表現可見潛力非凡。同母馬有贏至哩半紀錄，增程跑1400米定必勝任。

南極洲實力佔上風

S1-2：「南極洲」是去年歐洲評分最高前幾名，跑一級賽每每活在「爭雄掠寶」及「大熊仔」陰影下，如今轉戰三級賽實力上風。本身跑法及性能與全兄「巴特殊」不同，棄爭英聯邦盃捨難取易，不容忽視。

喜菲皇女匆出補中

S1-3：「聖駒」兩歲時曾在雅士谷瑪麗皇后錦標上名，去屆在此賽亦跑第5。雖然有傷患底但本身質素極高。季內復出膠沙地勝來極具霸氣，重配馬昆亦合拍，有力奪標。「喜菲皇女」剛周二皇席錦標被「調酒源流」偷襲成功，查賽績以往試過3日內跑兩場亦上名，仍然不可睇小。「雅騰雲」是上屆季軍，早將目標指向今仗，告別戰冇保留。「愛星河」今季演出比過往穩定得多，雅士谷亦上過名，希望藍營手風轉順，論馬後上可爭。

換崗儀式重返勝途

S1-4：「換崗儀式」去年失意英國打吡後，再出在英皇愛德華七世錦標大熱補中。今季復出於車士達三級賽遇軟地敗陣，今重返勝途兼預計今組馬少場合又可採取主動，岳伯仁今場原先報名多駒，最後單騎應戰不會打無把握之仗。

探騎縮程賺晒級數

S1-5：「探騎」由愛爾蘭衛爾德馬房轉到英國發展後似乎又進一步，4戰2冠1亞1個第5名，除本身踏入大熟黃金期外，縮程出戰亦賺點級數，剛戰葉森馬場對此駒來說地勢太急，今轉戰雅士谷大場強配莫雅，後上可殺敵。

威統三方血統優良

S1-6：一眾熱門馬中以莫雅坐騎「威統三方」排檔最理想，本身血統優良，母系「愛思泉湧」當年亦在皇家雅士谷賽期交出佳績。上場重返2000米餘勢甚強，轉戰雅士谷應合發揮，可作膽。

天初亮配莫雅可信

S1-7：「天初亮」綵衣在障礙賽界別不時盡領風騷，如今跑平地賽當然要選擇皇家雅士谷賽期壓軸戰阿歷珊卓皇后錦標，由岳伯仁馬房轉到岳本賢後已成為一匹出色氣袋，莫雅過去此賽成績亦佳，堪稱人強馬勇。