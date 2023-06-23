雖然布文去年11月下旬才來港客串，但他已取得54場頭馬穩佔騎師榜第3位，累積獎金更突破1億元大關，亦夥拍「將王」攻下一級賽遮打盃，成績美滿，而他下季更全季留港發展。完成兩日停賽罰則後，布文周日沙田黃昏賽強勢復出，共騎8駒上陣，不乏實力分子，「多巴先生」故劍重逢跑勝途1800米，相信OK哥又可以繼續數胡。

雖然只是停賽兩日，但由於剛周三賽事輪空，因此布文對上一次出賽已經是6月10日，突然獲得兩個星期休息，對這位42歲好手自然有極大幫助，而他今期獲方嘉柏重用，共為3匹柏廐馬效力，包括角逐第7場三級賽1800米精英碟的「多巴先生」。

此匹長途佳駟今季唯一頭馬正由布文建功，可惜「多巴先生」其後遠征多哈及杜拜表現平平，返港後於皇太后紀念盃大敗，然而剛戰跑一級賽遮打盃，平磅下只落後「將王」兩個多馬位，演出有改善，今次賽前於從化密密做工夫，回師三級賽跑贏馬路程有權變身。

話你知試閘追得好

至於第1場四班1400米，「話你知」曾於1月尾初出配嘉里只得7.8倍，結果表現平平，今次抖了近5個月復出，期間試3課大閘，兩度跑第2，而最近一課谷閘追勢亦不錯，今次突然強配布文，不能忽視。

另外，布文亦得到告東尼支持，策騎「美麗同享」及「桃花多」，前駒角逐第3場三級賽1400米精英盃，再次遇上同路的「永遠美麗」，且看能否藉收窄負磅距離反先。而第4場「桃花多」上仗轉爭谷草一哩已由布文執韁，受制於12檔後上跑第6名，人馬經過一次合作後，今次重返贏馬路程且排1檔，機會樂觀。