【拍賣馬試跑】睇勻咁多件 羅子達認為兩駒表現好！

2023年香港國際馬匹拍賣會將於6月30日晚上舉行，今日會方安排一眾有意參與拍賣會嘅買家到訪沙田馬場，觀看呢批ISG喺草地試跑。以往唔少練馬師亦都會出席試跑，睇吓有冇心頭好，今日丁冠豪、葉楚航、韋達、沈集成等都有出席，至於方嘉柏人冇到，但柏廐副練鍾智強全程舉鏡望實每駒一舉一動，相信睇完之後亦會匯報畀練者。

是次拍賣會原定有18匹ISG供買家競投，早前Lot 6「星運來」(Silvano)子嗣會退出後，Lot 1，即「忠誠漢子」(Reliable Man)的子嗣亦會退出競投，故是次拍賣會只餘下16駒可供競投。不過最終只得15駒參與是次試跑。喺最後一組拍跳，Lot 11並無參與，國際馬匹拍賣及馬主事務支援高級經理羅子達表示，Lot 11今朝喺馬房整甩自己蹄鐵，出現些少問題所以不宜試跑，喺未來48小時會一直留意佢嘅情況，且看稍後能否再進行試跑，現階段仍可供拍賣。

羅子達又透露，是次亦有唔少練馬師、馬主到馬房視察ISG，而來季開倉嘅兩位新練馬師，廖康銘同巫偉傑早前已一早到馬房留意呢批ISG，相信佢哋之後仍會密切留意。今早15駒試跑，羅子達認為今日Lot 2以及Lot 18的試跑表現較亮眼，步姿自然且流暢，相信兩駒屆時都會受到買家留意。