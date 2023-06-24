【練馬師王】阻止賀賢3連霸 攔路虎係佢！

最近兩期賽事，賀賢各獲3W佳績，繼蔡約翰及告東尼之後，成為第3位能夠打疊封王的練馬師。今期沙田黃昏賽，賀廐出馬7匹，各有可爭之道，既然馬房正值強勢，估計又有機會連場入圍。「練馬師王」彩池今季開售以來，只有蔡約翰曾於12月11日、14日及18日取得3連霸，今期賀賢本錢雄厚，確有資格挑戰這項壯舉。

當然，賀賢的攔路虎正正是蔡約翰，後者今次共派11駒上陣，當中包括多匹明日之星如「永遠美麗」、「金馳」及「驕陽明駒」等，要掃2、3W絕不困難，加上徒弟羅富全現正於練馬師榜愈逼愈近，為免衝冠路上出現任何差池，蔡約翰今戰一定不容有失，鬥志方面不用懷疑。

蔡約翰今季曾4度串馬房Q，其中5月13日港澳盃，憑「紅運帝王」及「永遠美麗」包辦連贏位，今次兩大4歲新星再度同室操戈，出戰第3場G3精英盃，不難重溫好夢，可協助馬房單一場賽事擸走18分。

至於一對幕後息息相關的參戰馬「金馳」及「驕陽明駒」，分別列陣二、三班的1200米，第6場「金馳」已一口氣取得3捷，4歲馬銳氣正盛，前仗曾孭135磅建功，負重能力有保證；至於第8場「驕陽明駒」，上場初出即入Q，今季相同例子「金馳」及「明心知遇」之後都可再獲好成績，相信「驕陽明駒」亦會繼續拚搏，力爭在港首捷。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 1.3倍

2.告東尼 7.0倍

3.文家良 14倍

4.方嘉柏 18倍

5.韋達 20倍

6.伍鵬志 20倍

7.賀賢 30倍

8.羅富全 30倍

9.苗禮德 65倍

10.大衛希斯 45倍

11.姚本輝 55倍

12.容天鵬 65倍

13.呂健威 85倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/沈集成/何良/鄭俊偉/蘇偉賢/黎昭昇徐雨石) 75倍