【波馬同樂】神虎龍駒拚個明白

休戰一星期後再和大家見面，今次揀了第10場三班1400米作推介，「神虎龍駒」上場在何澤堯胯下成3.5倍次熱門，臨尾鬥衝不敵67倍大冷門「紅愛舍」，今次易配力求破莫雷拉單季頭馬紀錄的潘頓，求個明白之用意極之明顯，馬膽首選！

「神虎龍駒」今季初出頭4仗均未能上名，幕後到第5場將帥權交到何澤堯手中，結果華將一哥不負託，以11倍W出。翌仗成5倍熱門，礙於14檔最終以第7名過點，上場原班人馬再出成為次熱門，跑法上比之前跟前了許多，尾段雖然都能發揮出強勁衝刺，奈何「紅愛舍」衝得更勁，結果以頸位飲恨。今仗初配潘頓排2檔，只要能交出上場之水準，穩位望贏。

捧得伍鵬志馬房的馬，鐵角不妨考慮來自其師傅呂健威的「歐洲傳奇」，無獨有偶，此駒之前出3次鞍上人均為何澤堯，頭兩次跑獲1Q1第4，上場不良於行退出，始終未能出頭。今次易配希威森求贏？值得跟進。

上場同樣由何澤堯執韁的「金佰令」，直路推騎反應一般，跟546總場次由蘇兆輝出策贏馬的姿態判若兩駒。休戰3星期後再出，今次交由新西蘭好手戴文高操刀，一拖無妨。

四重彩我會用師、徒7搭10做複膽，配腳除「金佰令」外，包括重配前仗建功騎師巴度的「志勝時機」；近6場跑獲1W2Q2P、用黃智弘減10磅的「實力派」；以及上場跑獲季內第3W、重返三班換艾度拿騎的「綫路神驊」。祝大家繼續有錢收！

第10場QQP推介：

7神虎龍駒、9金佰令、10歐洲傳奇

四重彩推介(共144注)：

7神虎龍駒、10歐洲傳奇 拖

1志勝時機

2實力派

9金佰令

11綫路神驊