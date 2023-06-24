【張基焦點】美麗多盈五班硬闖

澳洲好手戴文高雖然未有申請下季公司騎師牌照，然而此子來港後成績不差，因此得到不少倉主支持，今期與告東尼亦有合作，「美麗多盈」在五班有優勢。另外，「多巴先生」最近狀態有起色，1800米亦屬贏馬路程，回師三級賽要吼。「星河小子」已經反覆仄準，未交代之輩有鬥志。「年年友福」尚有上升空間，增程亦合腳法。

第2場五班1600米，4歲愛爾蘭拍賣馬「美麗多盈」初期表現令人失望，頭7次上陣有6仗名次是雙位數，但最近表現明顯比以前成熟，前仗由鍾易禮策騎跑1400米後上追至第6名，剛戰再用徒弟跑同程亦後上得第5名，今次索性改用更硬淨的戴文高，增程跑一哩問題不大，值得留意。

第7場三級賽1800米，精英碟，「多巴先生」遠征返港後初期狀態未弗，然而上仗跑一級賽遮打盃已輸不遠，復課返回從化操有拍跳，狀態已有改善，季內曾經贏過1800米三級賽，未許輕視。

星河小子形勢好

第1場四班1400米，「星河小子」上仗同程擺前走得第3名，然而於外地贏馬一役卻是後上建功，因此未必是放頭馬，今次抽2檔兼負輕磅，只要肯改變跑法稍留競逐，有機會打開勝門。

第5場四班2000米，競駿會15週年紀念盃，「年年友福」曾於1800米追得好，近期戴眼罩反而更難留，今次增程跑2000米無問題，除眼罩改用羊毛面箍，藉此令馬兒穩定情緒，質新馬仍有上升空間，預計今場亦有步速，啱追。