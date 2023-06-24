【進階選項】桃花雲巴度演好戲

一連5晚大家透過越洋轉播欣賞今屆英國皇家雅士谷賽期實況，常聽馬友說香港一場12匹、14匹馬跑好難中，所以年輕一輩大多選擇參與足智彩，但你睇完雅士谷賽期部分賽事30匹一場有何感覺？其實賽馬某程度上都是鬥智鬥力遊戲，難度愈高成功感愈大。

雅士谷賽期除讓馬迷大開眼界外，亦是一眾有自購馬籤在手的馬主入貨好時機，當然買馬與賭馬一樣，何嘗不是考眼光碰運氣，好似上屆大不列顛錦標，冠軍「論文」、亞軍「長篇傳奇」之後表現不似預期，反而季軍的「結他神手」剛勝出皇家狩獵盃、第4名的「桃花雲」出戰周日第7場精英碟，而第7名的「紅運帝王」現已衝上104分跑今日第3場精英盃。「桃花雲」上次配田泰安直路塞車無跑過，但看賽後報告騎者解釋此駒不適合軟地，以他口中說即使不困塞亦未必會跑得好，這點我有所保留，首先，「桃花雲」在英國沙草地均能勝，其二，前仗布文跑何嘗不是黏地？就算當田泰安感覺正確，今次再跑應不會遇上變化地。雖然精英碟要蝕分跑，但再看同組7匹對手，除「自勝者強」外，其餘全為見底積弱的馬匹，睇吓巴度能否做齣好戲？

最受公眾歡迎騎師選舉現接受投票，潘頓這位準冠軍一向爭議聲多，雖然頭馬數字一枝獨秀，但全日過半數大熱門卻非匹匹發揮如意，尤其當三四名之爭更甚為禮讓，最受歡迎路難行。第9場「驕陽明駒」上次初出是騎者搏老命之作，用同日騎「勝神威」騎姿比較大家便一清二楚。奈何12檔被迫拖到尾，連環抽鞭亦鞭長莫及。熱身後再戰田草同程，馬匹有過一次實戰經驗且排檔移回1檔，連同幕後「金馳」一併出擊，熱食都要補中。