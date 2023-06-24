【孖T孖住上】縱橫十六2000更啱跑

長風餐單：金馳英雄豪傑雙膽

踏入季尾，無論係分級賽又或者係高班賽，出馬都會較少，若能好好把握少馬場合，吼準機會博孖T，其實係以小博大的好時機。

第3口孖T頭關第5場，參戰馬形勢平均，宜採取互串策略。「縱橫十六」今季表現長期大勇，1月尾時在五班田草1800米曾大炒對手4個馬位，之後回升上四班，以為有阻力，誰不知連番上名後，上仗更成功補中，雖然話上仗之勝，很大程度係因為亞軍「得勝多」的鞍上人黃智弘發揮論盡，直路片來片去所致，但此駒能夠在直路愈衝愈勁，亦係表現出色。要知道上仗跑的是1600米，路短之下追得稍吃力可以理解，而今次2000米排個2檔，其實相當好跑，艾道拿已成功獲發下季牌照，係時候要交出多點表現爭取支持。

第6場以「金馳」及「英雄豪傑」作雙膽，一匹如日方中甚進步，另一匹潛力亦未盡露，馬少場合揸雙膽可慳注碼。

梓忠餐單：多巴先生唔怕重磅

本地戰線暫停一個星期，馬季尚餘8個回合，即進入最後直路階段。來到季尾，跑道經過長時間耗損，加上最近經常下雨，場地變成不利追，後上取勝頭馬比率偏低，值得注意。

第4口孖T頭關三級賽1800米精英碟，出馬僅8匹，搵兩匹重心作馬膽。「多巴先生」季內唯一勝仗跑三級賽百週年紀念銀瓶，同樣為田草1800米，當時負133磅奪魁，證明有孭重磅作戰能力。此駒在卡塔爾及杜拜表現未如預期，回歸後於皇太后紀念盃大敗，反而上月尾於一級賽遮打盃只負於頭馬「將王」兩個半身位，表現回復水準，重配布文可放心捧場。

「自勝者強」今季3捷之外，亦從未甩過前4名，路程由1400至2000米皆可應付，任何場地不拘，性能相當廣泛，蔡約翰馬房當銳分子一般趁好用盡，續由潘頓操刀且負122磅，有力威脅「多巴先生」。