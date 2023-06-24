【三重彩地帶】布文係惜「花」之人

第4場四班1400米，「桃花多」季初贏四班實力指標「善傳萬里」，再出同程排13檔亦入Q，表現持續向上，惟12月流鼻血後要推倒重來，上月尾揀谷草一哩復出，熱身性質也有點走勢，季初先谷後田，順利開胡，食過翻尋味，今次部署照辦煮碗，布文仄準後再效力，以騎練逾5成的上名率，作為複膽靠得住。

「自來金」上季入Q後再出補中，好開續開，剛戰入位，預期今場可提升名次，只是季內第4仗，體力亦佔優勢。「駿行星」至今6場跑3至5名，準但進步不大，配腳仍可兼顧。「艾莉奧」3檔可配合前置跑法，潘頓壓陣亦可跑高些少。季尾階段放好過追，「精明勇駿」有機會放頭賺步速形勢。

金馳單膽無懸念

第6場二班1200米，「金馳」上場初跑二班，沿途外疊仍輕勝，進步幅度超預期，復課潘頓再試兩閘均掄元，勇況有增無減，這件馬王綵衣逢出必拚，鬥志唔使估，篤定熱食第4W，單膽無懸念。

「幸運有您」近績看似欠佳，但其實落敗均有藉口，氣管有血、不良於行、途中受阻等，然而順勢減分，比季初贏馬時還低1分，突然初戴眼罩有點來意不善。「美麗奔馳」4月起曾停課個多月，復課試兩閘，先在泥閘尾隨跟跑，再試田閘跟前即勝出，重拾氣勢。「錶之智能」近期跑泥谷均非擅長場地，始終田草才是主場，用黃智弘減磅應決心盡搶。「包裝必勝」出自今季4歲系列的三甲馬，跑番強項田草1200米，級數上有一定優勢。■海東