【J臣研究所】抖夠試閘表現醒

早兩日收到馬會來電，問筆者能否在網上推介足智彩全新玩法，小弟嗰下一頭霧水，有新玩法咩？聽佢講完我都當堂「嘩」一聲！原來馬會喺用嚟睇波睇數據嘅「GoalX」App加咗一個破天荒功能，會指定一啲場次做到提前派彩，舉例曼城對國際米蘭嘅歐聯決賽，你賽前買曼城贏，去到下半場80分鐘你又覺得唔穩陣，可以按「派彩快」功能即收錢，當然提早「割禾青」會被打折扣，但玩法肯定靈活得多！而且呢個玩法本來喺歐洲相當普遍，一出肯定有效打擊外圍，睇嚟政府要馬會交多啲稅，即時就有新玩法推出，你話如果騎師王或者練馬師王都有呢個功能，就認真過癮了。

抖一星期後今期跑黃昏馬，第9場「驕陽明駒」上次初出幾乎贏，蹄下敗將「威力奔騰」再出補中，今次強配潘頓排1檔，好難唔係大熱門，但睇身形同腳法，呢隻馬極可能1400以上更佳，怕佢熱身後落腳比上場慢，如果直路喺內欄塞一塞真係喊都無謂。

既然係咁，今場冷冷哋博隻「肥仔醒醒」，呢隻馬初嚟香港時都備受睇好，但成熟程度不如預期，於4月尾大閘後更因驗出氣管有血曾停課12日，但未知係咪咁抖一抖，隻馬復課後兩個大閘表現一課比一課好，今場睇嚟唔似陪跑。「亞機拉」大閘一樣表現進步，「吉龍」放得出就有機會，就買呢4隻啦！