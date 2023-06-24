【戰況S1-3】緣盡雅士谷！福逸起步失機只跑第10！

第3場女皇伊利沙伯二世禧年錦標一級賽1200米直路賽，高伯新旗下鎮倉寶「福逸」有份角逐，更由英國騎師莫雅策騎，臨場成為次熱門4.7倍，但起步慢一慢，更搞到鞍上人莫雅流鼻血，雖然末段追番多少失地，但最終只能在是場一級賽跑第10名而回。

講番是場頭馬，唔係大熱門匆出的「喜菲皇女」，而係史賓沙的「樂於助人」，早段留在中間位置，去到最後200米發力狂追，過終點力克亞軍「聖駒」，爆出74倍大冷門，呢匹上屆金禧錦標殿軍馬，近期只得一席第3，今次爆出真係令人意外。而跑第3、4名，係夏俊昇的「喜菲皇女」及澳洲代表「雅騰雲」。

今次是高伯新第2次帶領賽駒遠征此項賽事，2016年「大運財」在蘇銘倫胯下獲得亞軍，今次相隔7年再度重臨英國雅士谷，可惜仍然未能站上頒獎台。在港最後一季從練的高伯新未能憑「福逸」揚威雅士谷，此駒乃上季最佳短途馬，今季先後勝出二級賽精英碗及一級賽香港短途錦標。

S1-3賽果：8-15-14-2

組合獨贏3揀1賽果：8-15(最後賠率985倍)