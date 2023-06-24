為期5年！馬會延長與雅士谷全球匯合彩池合作夥伴關係

香港賽馬會宣佈延長與雅士谷馬場的全球匯合彩池合作夥伴關係，為期5年，以繼續推動全球賽馬運動。

馬會與雅士谷馬場早於2019年合作開辦第一次全球匯合彩池。雙方於剛週五（6月23日）在皇家雅士谷賽期中延長合作，由2023年7月1日起至2028年止。

新協議涵蓋匯入投注至全球匯合彩池，以及香港賽馬會獲准在香港馬場及場外投注處播放、或經由電視、電台及流動通訊營運商轉播完整安全的視頻傳送及其他資訊。

香港賽馬會行政總裁應家柏先生表示：「全球匯合彩池為世界各地的顧客提供最佳的國際賽事。是次與雅士谷馬場延長5年合作協議，清楚表明馬會全力投入全球匯合彩池的合作，堅信全球匯合彩池能為國際賽馬帶來莫大的裨益。」

「馬會自從為皇家雅士谷賽事推出全球匯合彩池以來，4年間與更多全球匯合彩池合作夥伴建立及鞏固關係，我們很高興取得了重大進展。」

「馬會期待日後與雅士谷緊密合作，以全球賽馬業的利益作為共同目標而努力，讓我們的合作夥伴能夠為賽馬業務作出重大投資，同時為我們的顧客帶來世界級的娛樂體驗，讓他們能受惠於來自25個國家及地區的合作夥伴提供的龐大匯合彩池及價值。」

皇家雅士谷的全球匯合彩池總投注額已自2019年推出時的10.9億港元，大幅上升至2022年的17.6億港元，為顧客帶來更大好處，並讓參與合作的賽馬機構有能力為提升賽馬賽事質素作出重大投資。

在雅士谷馬場舉行為期5天的皇家雅士谷賽事，以及英皇錦標賽馬日與英國冠軍錦標賽馬日，馬會均有為該等賽事設立全球匯合彩池。

雅士谷馬場的行政總裁Alastair Warwick指︰「我們與香港賽馬會維持極為良好的合作夥伴關係，也反映賽馬運動已變得全球化。我們衷心感謝應家柏先生及香港賽馬會團隊提供的支持。」

「時光飛逝，皇家雅士谷全球匯合彩池不經不覺已踏入第5年。我們作為其中一個主要發起機構，實在不能相信原來我們的第一次全球匯合彩池是於5年前開辦。」

馬會投注產品執行總監范梓文表示：「無論就我們、雅士谷以至全球賽馬業而言，這項合作夥伴關係均是意義重大，而賽馬業的知名品牌能為業界利益繼續攜手合作，對於向全球顧客提升賽馬產品及投注市場的知名度來說，也是極為重要。共同協力在全球層面上認真推廣賽馬運動，對雙方均極為有利。」

「我們知道香港的顧客相當熟悉英國賽事，尤其是雅士谷賽事。今個星期，『福逸』在女皇伊利沙伯二世禧年錦標上陣，數以萬計的觀眾會在香港欣賞皇家雅士谷賽事。我們均十分期待看見香港賽駒在世界舞台上展現實力，而全球匯合彩池正好創世界之先，把全球馬迷聯繫在一起。我們很榮幸能與雅士谷及其他馬場合作。」

雅士谷馬場商業總監Felicity Barnard說：「這次延長合作夥伴關係不論對雅士谷或賽馬業界整體而言，都是一則令人十分振奮的消息。我們的合作關係不斷發展增長，今次延長合作印證了香港賽馬會不吝投資於世界各地的賽馬，提供了機會讓我們拓展全球賽馬業務，令我們非常鼓舞。」

「我們從全球匯合彩池所得的收益，將會全數投放於賽馬業務。因此我們與香港賽馬會的合作極為重要，讓我們可大量投放資金在賽事獎金方面，從而吸引更高質的佳駟參加賽事，同時為全球匯合彩池的顧客提供更優質的產品。」