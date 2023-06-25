高伯新：福逸應付唔到1200米直路賽

「福逸」今日挑戰皇家雅士谷賽期的壓軸一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標（1200米)，可惜在莫雅胯下出閘稍為緩慢，最終這匹由高伯新訓練的佳駟，在這項短途大賽只能以第10名過終點。

今仗在近看台一方跑道起步的「福逸」，未能如慣常般出閘俐落，而且莫雅在馬兒跳出閘廂時面部受到撞擊，賽後返回騎師室時他的鼻子一度流血。

莫雅說：「我並無大礙，那匹雌馬（『喜菲皇女』）在隔鄰閘廂顯得煩躁不安，當出閘時就發生了那樁意外。這正是賽事的其中一部分，這確是有點不幸。」

關於「福逸」這匹4項一級賽冠軍在賽事中的表現，練馬師高伯新說：「騎師賽後向我匯報，指出1200米直路賽看來不合馬兒發揮。牠於賽事沿途未受擠阻，但馬兒今日發揮的水平不足以在此爭勝，另外，不幸地莫雅出閘時遇上意外令鼻子受傷。」

面對來自英國、法國、美國及澳洲的15匹對手，今次屬首度出戰直路賽的「福逸」沿途未能對頭馬構成任何威脅，而冷門馬「樂於助人」則在此首度勝出一級賽。這匹由侯耀誠訓練的7歲賽駒，在史賓沙胯下以馬頸位之先擊敗「聖駒」奪冠，「樂於助人」所締的頭馬時間為1分12.42秒。

在全球匯合彩池被捧為4.4倍大熱門的「喜菲皇女」則在賽事中跑獲季軍，「福逸」這匹6歲賽駒最終在頭馬「樂於助人」之後約五又四分三馬位衝線。

今仗「福逸」出閘反應較慢，其鞍上人莫雅在早段當然希望放頭馬「星相師」能帶快步速，以有利其坐騎在末段作出追趕。

雖然這匹上年度馬季香港最佳短途馬末段成功收復若干失地，但牠未能追及一眾前列馬匹。今場賽事亦發生了另一宗意外，澳洲代表「大炮彈」在開閘時以後足豎立，將其騎師杜漢培拋下。

本季季尾將會掛靴的意大利騎師戴圖理，亦在此角逐其於皇家雅士谷賽期的最後一項一級賽，他夥拍由香港馬主擁有的「湖畔鄉鎮」，在賽事中得第7名。