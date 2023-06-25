今日兩場三級賽 CEO嘜實蔡約翰做膽

今日沙田馬場上演本年度馬季最後兩項分級賽，第3場1400米精英盃，馬會CEO應家柏先生預期早段具一定步速，「精靈勇士」及「健康愉快」出閘後應會爭奪領先位置，「綫路之星」亦會居於前列。

「紅運帝王」對上兩仗取勝姿態極為出色，先於5月13日輕鬆擊敗「永遠美麗」及「綫路之星」，上仗雖然轉彎時仍居後列，但末段強勢上前掄元。「紅運帝王」今仗再度與「永遠美麗」及「綫路之星」較勁，但負磅形勢沒那麼有利，但勝在氣勢正盛，屬此賽頭馬首選。

「永遠美麗」上仗於三級賽獅子山錦標沿途取位無懈可擊，最終壓倒「綫路之星」及「美麗同享」奪下季內第6場頭馬，今仗回師1400米，應是「紅運帝王」的最強對手。「綫路之星」近況出色，而「美麗同享」上仗末段追回不少失地，兩駒均具位望。

第7場1800米精英碟，預期賽事步速中等，「包裝大獎」應會上前領放，「勇戰神駒」及「飛輪閃耀」則會居於馬群前半位置。

「自勝者強」對上12仗均跑入前四名，5月21日在1600米賽事後上擊敗「九五赤兔」而掄元，但上次末段勁勢不及「笑哥兒」及「保羅承傳」而大熱倒灶，演出則稍為令人失望。因應「自勝者強」今仗排檔，應會佔取有利位置伺機而動，而且負磅大幅減輕，爭勝及三甲機會相當樂觀。

「駿馬快車」上仗排外檔起步，留前鬥後得第4名，今仗得輕磅之助，有力入位。「勇戰神駒」季內跑過7仗，全為分級賽，俱三甲不入，但牠在香港瓶及香港金盃兩項一級賽分別跑獲第4及第5名，兩仗均只負於頭馬3個馬位內，上仗在遮打盃拚至最後100米才力弱，縱合今賽各項條件，今仗有望入圍。