【戰況R7】執多場G3 自勝者強煞科再跑幫潘頓破紀錄？

今日季內最後兩場分級賽，都係蔡潘捧走！第3場精英盃呢對拍檔贏完大熱「永遠美麗」，到第7場精英碟，潘頓再夥蔡約翰的1.5倍擂台躉「自勝者強」出動，呢場步速慢，潘頓死都唔埋欄怕塞，一路走二疊跟前，彎位篩出外欄上，爆段22秒5極速先到終點，蔡約翰贏埋呢場，頭馬已經上到70W，拉開羅富全8場距離，睇嚟後者真係好難追。是場跑第2、3名則為「桃花雲」及「駿馬快車」。

潘頓話「自勝者強」今日展現好強嘅加速力，表現令佢滿意，而當問到佢贏埋呢場已經篤定係冠軍騎師，同埋第6次封王追平告東尼時，佢話好開心可以達到呢個成就。馬主陳國聰表示「自勝者強」上仗負重磅上陣，加上喺軟地出戰表現未及喺好地更好，但仍然有第3，今場賽前都有一定信心，始終今場多對手負重磅，而佢哋上升空間未必太大，所以都有信心取勝，今場贏馬後預料可能加6分左右，將視乎馬匹賽後狀態，再決定會否跑煞科場一班1600米賽事，睇吓係咪想幫潘頓破雷神單季紀錄呢？

第7場賽果：5-8-6-7

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.2)

二重彩賽果：5-8(最後賠率5.9)