【戰況R8】綠族光芒14檔照贏 伍鵬志：我得50%信心！

潘頓今日成手惡馬，全日兩場三級賽都畀佢贏晒，但為咗打破莫雷拉單季170場頭馬紀錄，當然唔會放軟手腳。第8場四班1200米，潘頓策騎嘅「綠族光芒」由於排14檔關係，起初畀唔少馬迷睇低，但閘前畀落飛黨搞一搞，打到落3.1倍大熱門開跑，真係信心十足，結果起步即搶出，就此沿途一放到低，真係勁好眼光，而騎者今日暫時連中三元，而練馬師伍鵬志亦起孖。

賽後，伍鵬志話今場「綠族光芒」排14檔，佢只得50%信心，賽前同潘頓傾過，可以跟布文隻「福國寶」切入，但布文唔放，所以潘頓決定自己放頭。「綠族光芒」仲係好稚嫩，競賽途中四圍望，但贏到都開心，而季內會唔會再上陣，就要視乎馬匹狀態。伍鵬志提到「綠族光芒」試閘好有速度，上仗本來應該巴度騎，點知停賽，然後換霍宏聲，聲仔又臨時唔舒服，之後再換蔡明紹，蔡明紹跑完都話隻馬好稚嫩。「綠族光芒」出自新種「戰爭政令」(War Decree)，暫時以天生速度跑，日後或者可以扳長啲路程。

今場跑第2名為布文「福國寶」，巴度「喜駿風采」跑第3，第4名為田泰安「緣途有您」。

第8場賽果：5-3-12-9

組合獨贏3揀1賽果：A2(最後賠率1.9)

二重彩賽果：5-3(最後賠率18)