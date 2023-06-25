【戰況R10】伍鵬志首中三元：我要贏超過40場！

今日係潘頓數胡日，先後憑「永遠美麗」、「自勝者強」、「綠族光芒」及「驕陽明駒」食出大四喜，嚟到尾場再憑大熱門「神虎龍駒」食尾胡，全日10場賽事贏咗一半，依家累積160場頭馬，距離莫雷拉單季170W嘅紀錄，只差10場。同時，伍鵬志全日中三元，亦佢從練首次。

賽後，今季暫時贏得38W嘅伍鵬志話，「神虎龍駒」上場太早出頭，今場其實都係早咗，但潘頓騎落好啲，結果補中。「神虎龍駒」心智仲未好成熟，希望繼續再進步，今季仲跑唔跑再睇隻馬賽後狀態。提到今日中三元，伍鵬志認為今季頭馬數字可以再多啲，去到季尾超過40場就已經滿意，但佢認為無論頭馬數字上，抑或部署上，都可以做得再好啲。

今場跑第2名為黃智弘「實力派」，艾道拿「綫路神驊」跑第3，第4名為周俊樂「潮州精神」。直路末段「實力派」外閃壓向外側嘅「潮州精神」，依家兩駒勝負距離只係少少少少少少，賽後有研訊，但周俊樂冇提出抗議，真係令人摸不着頭腦。

第10場賽果：7-2-11-6

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率2.2)

二重彩賽果：7-2(最後賠率18)