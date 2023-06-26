德班七月20駒讓賽參戰 董明朗有餐士

南非最高榮譽賽事德班七月讓賽，將於本周末(7月1日)於基維爾馬場舉行，而今年第127屆出賽馬匹名單已經公布，共有20駒參戰，另有2駒列為後備。由於上屆冠軍「氣泡水」已經退役，練馬師郭克唯有另外揀選精銳力圖蟬聯錦標，今屆雙龍出海，除咗搵到蘇銘倫騎Safe Passage之外，尚有由傑奇出戰嘅「戴夫大王」(Dave The King)。

而今屆大熱門身分，落喺史卓棟同羅拔時呢對騎練組合嘅「再度遇見」(See It Again)，另一位名牌練馬師史奈斯，今屆出馬最多5駒參戰，其中兩屆德班七月得主「再顯光芒」，成為首匹第6度參戰是項最高榮譽馬匹，自然期望能夠締造另一項歷史，第3度奪冠，不過今次就換上雷景勳，而主帥身分嘅霍勵賢，就揀騎Without Question。

至於新季將會來港發展嘅董明朗，亦有餐士坐騎「曼佳諾」(Puerto Manzano)列陣，雖然上屆出戰德班七月大敗而回，今季由董明朗接手，3戰2勝擸走兩場G1頭馬，亦被視為今屆爭標主角。