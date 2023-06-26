【蹄聲妙影】樓面阿姐撻着茶記阿伯

人類係一種充滿好奇心嘅動物，往往對啲未發生嘅事情充斥問號，賽馬便是其一，事關每場賽果一兩分鐘內會有分曉，確實有種吸引力，而近年多咗對賽馬冇認識嘅人留意馬圈，除咗有賴馬會宣傳，其實賽馬本身係香港其中一種文化，九七之後，「馬照跑、舞照跳」呢句嘢已經說明一切。

需知每逢賽馬日，不論搭lift、搭車定食茶記又好，總有一兩個講馬經嘅人喺左近，無論係老師、律師、醫生、廚師或IT佬等等，一樣有馬迷嘅存在。早前某個星期三晏晝，東星一支公去茶記食豆腐火腩飯，由於當晚跑馬地有馬跑關係，見到不少食客用馬經餸飯，有個攞住盤花邊，邊刨馬邊等食嘅阿伯，同個樓面阿姐展開一段對話，雖然無聊但又好寫實。

姐：阿伯，啲花好香噃，今晚有咩貼士？

伯：有，3場2號呀！

姐：收到，咁中咗會分得到幾錢？

伯：一間屋變兩間囉！

姐：嘩！咁少，有冇啲好分啲㗎？

伯：有 ，4場5號啦！

姐：係咪架，咁快諗到，你瞇夠未架？

伯：我今朝瞇到依家，你買條2串3啦！

姐：我地搵廿蚊好難，買棵菜都十幾蚊呀！

伯：富貴險中求嘛！

姐：咁兩隻都跑第2有冇錢收㗎？

伯：要跑第1！

姐：嘩！咁難㗎！

伯：你贏嗰陣哈哈哈，就乜都值啦！

交談完畢，花盤阿伯喺褲袋摷疊紫色飛出嚟，即場幫樓面阿姐劃埋飛，之後仲喺個盤裁掹咗一紥花送畀佢，搞到隔離枱個食客笑到倒瀉杯奶茶，待續。

初步提供:

第7場1「太陽拍檔」

第8場9「精彩生活」

■東星